    Александер ИсакРекорды «Ливерпуля», грамотный подход «Реала» и паника «Баварии». Главные победители и неудачники летнего трансферного окна
  • 12:13
    • «Манчестер Сити» подписал Доннарумму
  • 10:38
    • Эдерсон сменил «Манчестер Сити» на «Фенербахче»
  • 09:20
    • «Сочи» уволил Морено
  • 13:45
    • «Ахмат» объявил о переходе нападающего сборной Морокко
  • 12:42
    • Николо Дзаньоло перешел в «Удинезе» на правах аренды
    Николо Дзаньоло перешел в «Удинезе» на правах аренды

    Итальянский полузащитник Николо Дзаньоло переходит в «Удинезе» на правах аренды до конца текущего сезона.

    Николо Дзаньоло

    Перед этим Дзаньоло продлит контракт с «Галатасараем», где его текущий договор действует до июня 2027 года. В сезоне 2024/25 26-летний хавбек выступал в аренде за «Фиорентину» и «Аталанту», сыграв в сумме 36 матчей, забив три гола и сделав три результативные передачи.

    По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Удинезе» заплатит за аренду Дзаньоло около 3 миллионов евро, при этом клубу предоставлены два варианта выкупа игрока: выкуп 50% прав за 5 миллионов евро или полный выкуп за 10 миллионов евро.

