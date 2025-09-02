Николо Дзаньоло перешел в «Удинезе» на правах аренды

Итальянский полузащитникпереходит вна правах аренды до конца текущего сезона.

Перед этим Дзаньоло продлит контракт с «Галатасараем», где его текущий договор действует до июня 2027 года. В сезоне 2024/25 26-летний хавбек выступал в аренде за «Фиорентину» и «Аталанту», сыграв в сумме 36 матчей, забив три гола и сделав три результативные передачи.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Удинезе» заплатит за аренду Дзаньоло около 3 миллионов евро, при этом клубу предоставлены два варианта выкупа игрока: выкуп 50% прав за 5 миллионов евро или полный выкуп за 10 миллионов евро.