    Зырянов: У «Зенита» может быть только одна задача — первое место

    Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов оценил работу клубной академии питерцев.

    Константин Зырянов
    Константин Зырянов

    «Сергей Семак любит работать с бразильцами и не любит работать с молодыми? Это неправда. Я думаю, он любит работать с сильными футболистами. У нас очень мощная конкуренция в основной команде. Игрок, выходя из академии, должен уже быть готов конкурировать, выступать на должном уровне и давать результат. Кроме как задачи занять первое место у "Зенита" сейчас других не существует.

    Если футболист не готов, естественно, он отдается в аренду. По моим данным, в РПЛ выступают порядка 30 игроков, прошедших академию. Академия работает хорошо — это плюс для нас. Конкурировать на данном этапе сложно молодым футболистам, но возможно. Как вы знаете, привлекается к играм за основной состав Шилов. Главное нам сейчас — не потерять молодого футболиста и довести его до уровня игрока основного состава и сборной России», — цитирует Зырянова «Спорт-Экспресс».

    «Зенит» имеет в своем активе 12 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ на данный момент.

