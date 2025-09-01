Угальде: Сейчас я сфокусирован на «Спартаке»

Нападающий московскогоответил на вопрос о своем будущем в столичном клубе.

«Сложно об этом говорить. Сейчас я сфокусирован на "Спартаке" — клубе, которому я принадлежу и в котором счастлив», — заявил Угальде в интервью Tigo Sports Costa Rica.

Футболист присоединился к «Спартаку» в январе 2024 года, перейдя из нидерландского «Твенте». Контракт игрока с московским клубом рассчитан до лета 2028 года.

В пяти играх нынешнего сезона Манфред результативными действиями не отметился. Действующий контракт игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.