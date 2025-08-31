Масалитин: «Краснодар» сейчас команда без слабых мест

Известный в прошлом нападающийвысказал свое мнение по поводу игры 7-го тура РПЛ между его бывшим клубом ЦСКА и «Краснодаром».

«Особого преимущества ни у кого нет. ЦСКА пока очень хорошо играет и смотрится в атаке, но очень много позволяет создавать у своих ворот. "Краснодар", конечно, в начале проиграл дома "Локомотиву", в Кубке проиграл, но сделал правильные выводы.

Прошел, как говорится, медные трубы, нашел свою игру. Плюс, естественно, было усиление. Хорошие трансферы, в частности, Перрен. Сейчас они выглядят очень хорошо, без слабых мест. Будем надеяться, что ЦСКА найдет слабые места в обороне у "Краснодара" и не только», — сказал Масалитин «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Игра пройдет сегодня, 31 августа. Начало — в 18:00 мск. Прогноз на эту встречу можно посмотреть по ссылке. После 7 туров таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар» с 15 очками, а следом за ним идет ЦСКА (14).