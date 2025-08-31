31 августа с Милане состоится очный матч, которые встретятся во втором туре итальянской Серии А. Начало игры в 21:45 мск.

«Интер» мощно ворвался в сезон, разгромив «Торино» со счетом 5:0. Этим миланцы показали свой настрой занять лидирующее место в таблице чемпионата.

«Удинезе», который сыграл в прошлом туре вничью с «Вероной», является легкой добычей для «змей». Миланцы выиграли последние 5 матчей против удинцев. Так что гостям будет сложно что-то противопоставить.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Коэффициенты букмекеров: 1.31 на победу «Интера», 5.60 на ничью, 10.0 на победу «Удинезе».

Эксперты LiveSport пророчат «Интеру» легкую победу над «Удинезе».

ИИ спрогнозировал победу «Интера» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Интер» — «Удинезе» смотрите на LiveCup.Run.

