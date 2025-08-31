ПерерывДинамо Махачкала — Динамо МоскваОнлайн
    Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев«Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва. Онлайн, прямая трансляция
  • 20:06
    • ЦСКА и «Краснодар» поделили очки в матче РПЛ
  • 20:32
    • Гол Собослаи обеспечил «Ливерпулю» победу над «Арсеналом» в матче АПЛ
  • 19:39
    • Махачкалинское и московское «Динамо» опубликовали стартовые составы на матч РПЛ
  • 17:59
    • «Вест Хэм» разгромил «Ноттингем», «Ман Сити» проиграл «Брайтону»
  • 17:48
    • «Локомотив» упустил победу в матче с «Крыльями Советов»
    «Интер» — «Удинезе»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Серия A Футбол Италии Интер Удинезе Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    31 августа с Милане состоится очный матч «Интера» и «Удинезе», которые встретятся во втором туре итальянской Серии А. Начало игры в 21:45 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Интер» мощно ворвался в сезон, разгромив «Торино» со счетом 5:0. Этим миланцы показали свой настрой занять лидирующее место в таблице чемпионата.

    «Удинезе», который сыграл в прошлом туре вничью с «Вероной», является легкой добычей для «змей». Миланцы выиграли последние 5 матчей против удинцев. Так что гостям будет сложно что-то противопоставить.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Коэффициенты букмекеров: 1.31 на победу «Интера», 5.60 на ничью, 10.0 на победу «Удинезе».

    • Эксперты LiveSport пророчат «Интеру» легкую победу над «Удинезе».

    • ИИ спрогнозировал победу «Интера» со счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Интер» — «Удинезе» смотрите на LiveCup.Run.

    Прямую трансляцию матча «Интер» — «Удинезе» смотрите на LiveCup.Run.
    Фрибет 130EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

  • «Сине-гранатовые» продолжат побеждать?
  • «Райо Вальекано» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.95
    •
  • «Змеи» легко расправятся с «Удинезе»
  • «Интер» — «Удинезе». Прогноз и ставки
  • 3.25
    •
  • Сумеют ли «ткачи» одолеть марсельцев?
  • «Лион» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 2.72
    •
    5.59
  • Экспресс дня 1 сентября
  • Завтра в 22:30
    •  2.95
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.25
  • Прогноз на матч Интер — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.72
  • Прогноз на матч Лион — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.65
  • Прогноз на матч Леганес — Депортиво
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.97
  • Прогноз на матч Уэска — Эйбар
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Афганистан — Таджикистан
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Индия — Иран
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Сан-Диего
  • Футбол
  • Завтра в 05:45
    •
