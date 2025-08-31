«Интер» мощно ворвался в сезон, разгромив «Торино» со счетом 5:0. Этим миланцы показали свой настрой занять лидирующее место в таблице чемпионата.
«Удинезе», который сыграл в прошлом туре вничью с «Вероной», является легкой добычей для «змей». Миланцы выиграли последние 5 матчей против удинцев. Так что гостям будет сложно что-то противопоставить.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Коэффициенты букмекеров: 1.31 на победу «Интера», 5.60 на ничью, 10.0 на победу «Удинезе».
- Эксперты LiveSport пророчат «Интеру» легкую победу над «Удинезе».
- ИИ спрогнозировал победу «Интера» со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Интер» — «Удинезе» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Фрибет 130EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.