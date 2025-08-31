Интер — Удинезе. Ставка (к. 3.25) и прогноз на футбол, Серия A, 31 августа 2025 года

31 августа во 2-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Интер» и «Удинезе». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер» — «Удинезе», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Интер»

Турнирное положение: «Змеи» намерены побороться за Скудетто. Кадровый ресурс для этого видится достаточным.

При этом «Интер» на данный момент находится на 1 строчке турнирной таблицы. Да и вообще, команда еще не пропустила ни разу в чемпионате.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Змеи» разгромили «Торино» (5:0).

До того команда нанесла поражение «Олимпиакосу» (2:0). А вот поединок с «Монцей» завершился викторией в серии пенальти.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Интер» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Змеи» прибавляют с каждым поединком. Команда победила в 2 своих последних матчах.

Причем «Интер» традиционно удачно противостоит «Удинезе». В пяти последних очных поединках команда победила 5 раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Змеи» намерены с первых туров уйти в отрыв от преследователей.

«Удинезе»

Турнирное положение: Фриуланцы новый сезон начали на своем уровне. Команда нынче пребывает на 8 месте.

Причем «Удинезе» нынче находится в отличных кондициях. До последней ничьей команда победила шесть раз кряду.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела бледно. Фриуланцы не сумели одолеть «Верону» (1:1).

До того команда уверенно переиграла «Каррарезе» (2:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Вердеру» (2:1).

При этом «Удинезе» в 5 своих последних поединках добыла 4 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Фриуланцы являются потенциальным середняком лиги. Команда способна отобрать очки у кого угодно.

При этом «Удинезе» уже почти 3 года не может обыграть миланцев. Тем не менее, трепета перед оппонентом команда не испытывает.

Команда явно постарается дать бой гранду. Фриуланцы имеют весьма надежные тылы, да и атака способна прибавить.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Интер» еще не пропускал в текущем чемпионате

«Удинезе» не проигрывал в 7 последних матчах

Фриуланцы уступили «Интеру» в 6 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.30, а победа оппонента — в скромные 9.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.64 и 2.28.

Прогноз: «Интер» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно будет активно атаковать.

Номинальные хозяева намерены продлить свой успешный сериал, к тому же традиционно успешно противостоят «Удинезе».

Ставка: Фора «Интера» -2.5 за 3.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

Ставка: Обе забьют за 2.02