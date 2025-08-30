ПерерывСпартак — СочиОнлайн
    Зырянов — новый председатель правления «Зенита»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит РПЛ Футбол России
    Бывший полузащитник «Зенита» Константин Зырянов был избран новым председателем правления петербургского клуба, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

    Константин Зырянов
    Константин Зырянов

    Такое решение принял совет директоров «Зенита» после матча с «Пари НН» в 7-м туре Мир РПЛ (2:0).

    Ранее Константин занимал пост советника председателя правления «Зенита» Александра Медведева, занимавшего эту должность с февраля 2019 года. Задачей Зырянова было наблюдение за состоянием арендованных у клуба футболистов, также он занимался вопросами дальнейшего карьерного развития игроков.

    70-летний Медведев, в свою очередь, станет советником председателя правления ПАО «Газпром» и советником председателя правления «Зенита».

    Зырянов — один из лидеров «золотого состава» петербургского «Зенита» в 2007-м и 2008-м годах. В этот период команда из Санкт-Петербурга сначала выиграла первое в российской истории чемпионство, а через полгода взяла Кубок УЕФА.

