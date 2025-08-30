«Рома» одержала минимальную победу над «Пизой»

Джан Пьеро Гасперини — главный тренер «Ромы» Фото: globallookpress.com
Единственный гол в матче забил Матиас Суле на 55-й минуте встречи.
Футбол. Италия. Серия А
Пиза — Рома 0:1
Голы: 0:1 Матиас Соуле (55'), 0:2 Матиас Соуле (61') Пиза: Адриан Шемпер, Антонио Караччоло, Симоне Канестрелли, Идрисса Туре, Мариус Марин (Калвин Стенгс, 83'), Михел Эбишер, Маттео Трамони (Хуан Куадрадо, 64'), Стефано Морео (M'Bala Nzola, 64'), Mateus Henrique Vanzelli Lusuardi, Samuele Angori (Мехди Лери, 83'), Henrik Meister Рома: Миле Свилар, Анхелиньо (Девин Ренс, 90'), Марио Эрмосо (Зеки Челик, 82'), Джанлука Манчини, Эван Н'Дика, Матиас Соуле (Нейл Эль-Айнауи, 90'), Ману Коне, Бриан Кристанте, Эван Фергюсон (Артем Довбик, 73'), Стефан Эль-Шаарави (Пауло Дибала, 46'), Wesley Vinicius Franca Lima Предупреждения: Мариус Марин (32'), Эван Фергюсон (33'), Henrik Meister (90 + 6')
«Рома» с 6 очками занимает 3-ю строчку в турнирной таблице, «Пиза» с 1 баллом расположилась на 15-м месте в Серии А.
«Рома» в следующем туре сыграет на своем поле против «Торино» 14 сентября, «Пиза» в тот же день примет у себя «Удинезе».