ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки и тренерский штаб Наполи празднуют победуАнгисса спас «Наполи» на последних секундах: «Кальяри» не смог отобрать очки у чемпиона
  • 00:30
    • «Реал» в волевом стиле победил «Мальорку»
  • 00:18
    • Рублев в пяти сетах обыграл Вона и вышел в 1/8 финала US Open
  • 00:07
    • «ПСЖ» разгромил «Тулузу» в матче с 9-ю голами
  • 23:53
    • Синнер одолел Шаповалова и вышел в четвертый круг US Open
  • 23:42
    • Гол Замбо-Ангисса принес победу «Наполи» над Кальяри
    Все новости спорта

    «Рома» одержала минимальную победу над «Пизой»

    «Пиза» — «Рома»: счет матча 0:1, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Рома Пиза
    «Рома» обыграла «Пизу» в гостевом поединке 2-го тура Серии А — 1:0.

    Джан Пьеро Гасперини — главный тренер «Ромы»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джан Пьеро Гасперини — главный тренер «Ромы»

    Единственный гол в матче забил Матиас Суле на 55-й минуте встречи.

    Футбол. Италия. Серия А
    Пиза — Рома 0:1
    Голы: 0:1 Матиас Соуле (55'), 0:2 Матиас Соуле (61') Пиза: Адриан Шемпер, Антонио Караччоло, Симоне Канестрелли, Идрисса Туре, Мариус Марин (Калвин Стенгс, 83'), Михел Эбишер, Маттео Трамони (Хуан Куадрадо, 64'), Стефано Морео (M'Bala Nzola, 64'), Mateus Henrique Vanzelli Lusuardi, Samuele Angori (Мехди Лери, 83'), Henrik Meister Рома: Миле Свилар, Анхелиньо (Девин Ренс, 90'), Марио Эрмосо (Зеки Челик, 82'), Джанлука Манчини, Эван Н'Дика, Матиас Соуле (Нейл Эль-Айнауи, 90'), Ману Коне, Бриан Кристанте, Эван Фергюсон (Артем Довбик, 73'), Стефан Эль-Шаарави (Пауло Дибала, 46'), Wesley Vinicius Franca Lima Предупреждения: Мариус Марин (32'), Эван Фергюсон (33'), Henrik Meister (90 + 6')

    «Рома» с 6 очками занимает 3-ю строчку в турнирной таблице, «Пиза» с 1 баллом расположилась на 15-м месте в Серии А.

    Календарь и таблица Серии А

    «Рома» в следующем туре сыграет на своем поле против «Торино» 14 сентября, «Пиза» в тот же день примет у себя «Удинезе».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли ЦСКА и «Краснодар» определить сильнейшего?
  • ЦСКА — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • Ждем результативную ничью?
  • «Ливерпуль» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 3.45
    •
  • «Горожане» уверенно обыграют «чаек»?
  • «Брайтон» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.09
  • Экспресс дня 31 августа
  • Сегодня в 18:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч ЦСКА — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Локомотив — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 15:45
    •  2.95
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.25
  • Прогноз на матч Интер — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.45
  • Прогноз на матч Монако — Страсбур
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры