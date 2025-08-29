21:30Гамбург ― Санкт-ПаулиОнлайн
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    «Гамбург» ― «Санкт-Паули». Онлайн, прямая трансляция
  19:20
    Хави Симонс перешел в «Тоттенхэм»
  14:11
    Сборная России объявила окончательный состав на сентябрьские сборы
  10:54
    Жозе Моуринью уволен из «Фенербахче»
  20:55
    «Кристал Пэлас» объявил о подписании контракта с Пино
  20:40
    «Трактор» обыграл «Амур» в матче Кубка губернатора Челябинской области
    «Кремонезе» вырвал победу у «Сассуоло» в матче Серии А

    «Кремонезе» — «Сассуоло»: счет матча 3:2, обзор голов

    «Кремонезе» одержал победу над «Сассуоло» (3:2) в матче 2-го тура итальянской Серии А.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе хозяев голы записали на свой счет Филиппо Терраччано на 37-й минуте и Франко Васкес на 39-й минуте.

    У «Сассуоло» отличились Андреа Пинамонти на 65-й минуте и Доменико Берарди на 73-й минуте с пенальти.

    Уже на 90+3-й минуте «Кремонезе» забил победный гол, отличился Мануэль Де Лука.

    Футбол. Италия. Серия А
    Кремонезе — Сассуоло 2:2
    Голы: 1:0 Филиппо Терраччано (37'), 2:0 Франко Васкес (39'), 2:1 Андреа Пинамонти (65'), 2:2 Доменико Берарди (пенальти) (73') Кремонезе: Эмиль Аудеро, Федерико Баскиротто, Маттео Бьянкетти, Джузеппе Пеццелла, Филиппо Терраччано, Микеле Коллоколо, Варрен Бондо (Альберто Грасси, 67'), Яри Вандепутте (Мартин Пайеро, 75'), Франко Васкес (Давид Окереке, 75'), Алессио Дзербин (Романо Муссолини, 83'), Антонио Санабрия (Мануэль Де Лука, 83') Сассуоло: Арьянет Мурич, Джош Дойг (Фали Канде, 46'), Тарик Мухаремович, Джей Идзес, Себастьян Валюкевич, Даниэль Болока (Кристиан Вольпато, 46'), Неманья Матич (Эдоардо Яннони, 82'), Астер Вранкс (Лука Липани, 69'), Арман Лорьенте (Алиу Фадера, 69'), Андреа Пинамонти, Доменико Берарди Предупреждения: Антонио Санабрия (6'), Джош Дойг (43'), Альберто Грасси (78')

    После этого матча «Кремонезе» занимает 1-е место в таблице Серии А с 4 очками в активе. «Сассуоло» — на 15-й позиции (1).

  • Сможет ли «Милан» добыть первую победу в сезоне?
  • «Лечче» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • «Хетафе» снова победит?!
  • «Валенсия» — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • «Красно-белые» будут доминировать в матче против «Сочи»
  • «Спартак» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    4.43
  • Экспресс дня 29 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Лечче — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч Валенсия — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спартак — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Мальорка
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Бёрнли
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Зенит — Пари НН
  • Футбол
  • Завтра в 16:15
    •  1.88
  • Прогноз на матч Аугсбург — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Тулуза — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:05
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
