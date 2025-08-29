«Кремонезе» вырвал победу у «Сассуоло» в матче Серии А

одержал победу над(3:2) в матче 2-го тура итальянской Серии А.

В составе хозяев голы записали на свой счет Филиппо Терраччано на 37-й минуте и Франко Васкес на 39-й минуте.

У «Сассуоло» отличились Андреа Пинамонти на 65-й минуте и Доменико Берарди на 73-й минуте с пенальти.

Уже на 90+3-й минуте «Кремонезе» забил победный гол, отличился Мануэль Де Лука.

Футбол. Италия. Серия А Кремонезе — Сассуоло 2:2 Голы: 1:0 Филиппо Терраччано (37'), 2:0 Франко Васкес (39'), 2:1 Андреа Пинамонти (65'), 2:2 Доменико Берарди (пенальти) (73') Кремонезе: Эмиль Аудеро, Федерико Баскиротто, Маттео Бьянкетти, Джузеппе Пеццелла, Филиппо Терраччано, Микеле Коллоколо, Варрен Бондо (Альберто Грасси, 67'), Яри Вандепутте (Мартин Пайеро, 75'), Франко Васкес (Давид Окереке, 75'), Алессио Дзербин (Романо Муссолини, 83'), Антонио Санабрия (Мануэль Де Лука, 83') Сассуоло: Арьянет Мурич, Джош Дойг (Фали Канде, 46'), Тарик Мухаремович, Джей Идзес, Себастьян Валюкевич, Даниэль Болока (Кристиан Вольпато, 46'), Неманья Матич (Эдоардо Яннони, 82'), Астер Вранкс (Лука Липани, 69'), Арман Лорьенте (Алиу Фадера, 69'), Андреа Пинамонти, Доменико Берарди Предупреждения: Антонио Санабрия (6'), Джош Дойг (43'), Альберто Грасси (78')

После этого матча «Кремонезе» занимает 1-е место в таблице Серии А с 4 очками в активе. «Сассуоло» — на 15-й позиции (1).