Дубль Лисо помог «Хетафе» одержать победу над «Севильей»

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
У гостей дублем отметился Адриан Лисо, который забил свои голы на 15-й и 51-й минутах встречи.
На 45-й минуте защитник «Хетафе» Хуан Иглесиас забил гол в свои ворота.
Футбол. Испания. Ла Лига
Севилья — Хетафе 1:2
Голы: 0:1 Adrian Liso (15'), 1:1 Хуан Иглесиас (автогол) (45'), 1:2 Adrian Liso (51') Севилья: Эрьян Нюланд, Хуанлу Санчес (Адрия Педроса, 85'), Андрес Кастрин, Кике Салас, Хосе Анхель Кармона, Неманья Гудель, Люсьен Агум, Доди Лукебакио, Рубен Варгас (Пеке, 57'), Чидера Эджук (Исаак Ромеро, 67'), Акор Адамс Хетафе: Давид Сория, Диего Рико, Домингуш Дуарте, Даконам Ортега Дьене, Хуан Иглесиас, Мауро Арамбарри, Луис Милья (Исмаэль Бекуха, 90'), Марио Мартин, Christantus Uche, Adrian Liso, David Cordon Mancha Предупреждения: Хосе Анхель Кармона (57'), Мауро Арамбарри (66'), Пеке (72'), Марио Мартин (74'), Jose Bordalas (81')
После этого матча «Хетафе» занимает 4-е место в таблице с 6-ю очками в активе. «Севилья» — на 17-й позиции без набранных баллов.