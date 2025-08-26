ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Перрен: Сперцян мог бы заиграть в команде уровня «ПСЖ»

    Футбол РПЛ Футбол России Краснодар Футбол Франции ПСЖ
    Хавбек «Краснодара» Гаэтан Перрен высказался по поводу своего партнера по команде Эдуарда Сперцяна.

    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    «Сперцян мог бы заиграть в команде уровня "ПСЖ". Эдуард — отличный футболист. Если он объединится на поле с другими топовыми игроками из "ПСЖ", то сможет показывать хороший футбол.

    Я хотел бы, чтобы Сперцян остался в "Краснодаре". Но при этом надеюсь, что у него получится сделать следующий шаг в карьере и уехать в Европу», — сказал Перрен Sport24.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Ранее Сперцяна хотел подписать английский «Саутгемптон», однако «Краснодар» отказался отпускать своего лидера.

