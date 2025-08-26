Перрен: Сперцян мог бы заиграть в команде уровня «ПСЖ»

Хавбеквысказался по поводу своего партнера по команде

«Сперцян мог бы заиграть в команде уровня "ПСЖ". Эдуард — отличный футболист. Если он объединится на поле с другими топовыми игроками из "ПСЖ", то сможет показывать хороший футбол.

Я хотел бы, чтобы Сперцян остался в "Краснодаре". Но при этом надеюсь, что у него получится сделать следующий шаг в карьере и уехать в Европу», — сказал Перрен Sport24.

Прогнозы и ставки на футбол

Ранее Сперцяна хотел подписать английский «Саутгемптон», однако «Краснодар» отказался отпускать своего лидера.