Лукин: Челестини — очень требовательный тренер

Защитник ЦСКАвысказался о работе с главным тренером команды

«Он всегда говорил, что я такой же, как и вы, вы можете ко мне обратиться с любой проблемой, я вам помогу. Действительно, это очень требовательный тренер, который постоянно просит максимально выкладываться, отдавать себя на поле. Он всегда за нас, он всегда поддержит нас в любую минуту. И как бы сложно ни было, он нас защитит. Мы знаем, что он всегда на нашей стороне. И мы готовы отдавать ему то же самое, чтобы он был уверен, что мы его никогда не подведем», — сказал футболист в интервью телеканалу «Россия 24».

49-летний Челестини возглавил ЦСКА в июне 2025 года. После 6 туров армейцы идут вторыми в таблице, набрав 14 очков.