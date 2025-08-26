ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Хаби Алонсо: Карвахаль хочет вернуться в сборную Испании

    Наставник «Реала» Хаби Алонсо после победы над «Овьедо» (3:0) во втором туре Примеры прокомментировал ситуацию с правым защитником Даниэлем Карвахалем и его возможным возвращением в сборную Испании.

    Хаби Алонсо
    Хаби Алонсо

    «Он хотел бы снова играть за сборную, но окончательное решение принимает тренер. Я рад, что после длительной травмы он восстанавливает уверенность. На клубном чемпионате мира он выглядел отлично, однако ему нужно было больше времени. Сегодня он провёл на поле 85 минут, демонстрируя свой привычный стиль. Он общался с командой, выполнял роль лидера и привносил смысл в игру. Надеюсь, его включат в состав сборной», — приводит слова Алонсо официальный сайт «Реала».

    Капитан мадридцев получил серьёзное повреждение в матче 9-го тура Ла Лиги сезона 2024/25 против «Вильярреала» (2:0) 5 октября 2024 года. После операции Карвахаль долго восстанавливался.

