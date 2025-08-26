Хаби Алонсо: Карвахаль хочет вернуться в сборную Испании

Наставникпосле победы над(3:0) во втором туре Примеры прокомментировал ситуацию с правым защитникоми его возможным возвращением в сборную Испании.

«Он хотел бы снова играть за сборную, но окончательное решение принимает тренер. Я рад, что после длительной травмы он восстанавливает уверенность. На клубном чемпионате мира он выглядел отлично, однако ему нужно было больше времени. Сегодня он провёл на поле 85 минут, демонстрируя свой привычный стиль. Он общался с командой, выполнял роль лидера и привносил смысл в игру. Надеюсь, его включат в состав сборной», — приводит слова Алонсо официальный сайт «Реала».

Капитан мадридцев получил серьёзное повреждение в матче 9-го тура Ла Лиги сезона 2024/25 против «Вильярреала» (2:0) 5 октября 2024 года. После операции Карвахаль долго восстанавливался.