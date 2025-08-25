ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Инцидент крайней жестокости. Почему «Марсель» списал Рабьо и Роу
  • 08:15
    Медведев в пяти сетах проиграл Бонзи на старте US Open 2025
  • 07:30
    Сафонов собирается провести полный сезон в «ПСЖ»
  • 12:36
    Флориан Вирц объяснил, почему перешел в «Ливерпуль»
  • 12:31
    Хаби Алонсо: Это была полная и очень надежная игра на выезде
  • 08:03
    Блинкова разгромила Стародубцеву в первом раунде Открытого чемпионата США
    Фанаты «Овьедо» оскорбляли форварда «Реала» Винисиуса

    Во втором туре Ла Лиги болельщики «Овьедо» оскорбляли форварда «Реала» Винисиуса Жуниора.

    Винисиус Жуниор
    Винисиус Жуниор

    По информации инсайдера Хавьера Родригеса Паскуаля, бразильский нападающий был недоволен поведением фанатов, которые позволяли себе резкие оскорбления и даже желали ему смерти.

    После второго гола Килиана Мбаппе с трибун в сторону Винисиуса бросили бутылку с водой. Форвард вышел на поле во втором тайме вместо Родриго и успел отметиться голом и результативной передачей.

    «Реал» под руководством Хаби Алонсо победил «Овьедо» со счетом 3:0, дублем в матче отличился Килиан Мбаппе.

