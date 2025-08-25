Фанаты «Овьедо» оскорбляли форварда «Реала» Винисиуса

Во втором туре Ла Лиги болельщикиоскорбляли форварда

По информации инсайдера Хавьера Родригеса Паскуаля, бразильский нападающий был недоволен поведением фанатов, которые позволяли себе резкие оскорбления и даже желали ему смерти.

После второго гола Килиана Мбаппе с трибун в сторону Винисиуса бросили бутылку с водой. Форвард вышел на поле во втором тайме вместо Родриго и успел отметиться голом и результативной передачей.

«Реал» под руководством Хаби Алонсо победил «Овьедо» со счетом 3:0, дублем в матче отличился Килиан Мбаппе.