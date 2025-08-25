1-й таймНьюкасл — ЛиверпульОнлайн
    Эдди Хау«Ньюкасл» — «Ливерпуль». Онлайн, прямая трансляция
  • 22:25
    • Гол Сансета обеспечил «Атлетику» победу над «Райо Вальекано»
  • 21:30
    • «Ротор» разгромил «Торпедо» в матче Первой лиги
  • 21:17
    • Глебов и Раков попали в расширенный состав молодежной сборной России на товарищеские матчи
  • 20:36
    • Дубль Бровкина помог «Ак Барсу» обыграть СКА
  • 19:21
    • The Athletic: Родриго твердо намерен покинуть «Реал»
    Все новости спорта

    Глебов и Раков попали в расширенный состав молодежной сборной России на товарищеские матчи

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи Сборная Саудовской Аравии
    Стал известен расширенный состав молодежной сборной России на товарищеские матчи против Саудовской Аравии U23.

    Кирилл Глебов — полузащитник ЦСКА и молодежной сборной России
    Кирилл Глебов — полузащитник ЦСКА и молодежной сборной России

    Напомним, что сборная России U23 сыграет против молодежки Саудовской Аравии 5 и 8 сентября на стадионе «Родина» в Химках.

    Вратари: Александр Дёгтев («Сочи»), Даниил Голиков («Краснодар»), Михаил Цулая («Арсенал» Тула), Даниил Веселов («Локомотив» Москва).

    Защитники: Джамалудин Абдулкадыров, Михаил Рядно, Матвей Лукин (все — ЦСКА Москва), Ярослав Крашевский, Максим Шнапцев (оба — «Пари НН» Нижний Новгород), Илья Рожков («Рубин» Казань), Илья Кирш («Черноморец» Новороссийск), Матвей Бардачев («Урал» Екатеринбург), Иван Лепский («Крылья Советов» Самара), Егор Погостнов («Локомотив» Москва), Никита Лобов («Зенит» Санкт-Петербург), Станислав Бессмертный («Родина» Москва), Вадим Чурилов («Торпедо» Москва).

    Полузащитники: Данила Годяев, Никита Салтыков (оба — «Локомотив» Москва), Виктор Окишор, Денис Боков (оба — «Динамо» Москва), Руслан Чобанов («Динамо» Минск, Беларусь), Дмитрий Васильев («Сочи»), Даниил Шанталий («Ростов» Ростов-на-Дону), Даниил Зорин («Спартак» Москва), Кирилл Столбов («Зенит» Санкт-Петербург), Данила Козлов («Краснодар»), Илья Родионов («Черноморец» Новороссийск), Кирилл Глебов (ЦСКА Москва), Дмитрий Пестряков («Акрон» Тольятти), Илья Ишков («Урал» Екатеринбург), Игорь Дмитриев («Спартак» Москва), Вадим Раков («Крылья Советов» Самара).

  • Вторая сила Азии и худшие команды Южной Америки. С кем сборная России сыграет осенью 2025 года
  • Представляем соперников команды Валерия Карпина по предстоящим товарищеским матчам
  • 14/08/2025

    • Нападающие: Даниил Моторин («КАМАЗ» Набережные Челны), Константин Дорофеев («Атырау», Казахстан), Александр Чупаёв («Торпедо» Москва), Антон Шамонин («Ростов» Ростов-на-Дону).

    Читайте также

