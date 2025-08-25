Глебов и Раков попали в расширенный состав молодежной сборной России на товарищеские матчи

Стал известен расширенный состав молодежной сборнойна товарищеские матчи противU23.

Напомним, что сборная России U23 сыграет против молодежки Саудовской Аравии 5 и 8 сентября на стадионе «Родина» в Химках.

Вратари: Александр Дёгтев («Сочи»), Даниил Голиков («Краснодар»), Михаил Цулая («Арсенал» Тула), Даниил Веселов («Локомотив» Москва).

Защитники: Джамалудин Абдулкадыров, Михаил Рядно, Матвей Лукин (все — ЦСКА Москва), Ярослав Крашевский, Максим Шнапцев (оба — «Пари НН» Нижний Новгород), Илья Рожков («Рубин» Казань), Илья Кирш («Черноморец» Новороссийск), Матвей Бардачев («Урал» Екатеринбург), Иван Лепский («Крылья Советов» Самара), Егор Погостнов («Локомотив» Москва), Никита Лобов («Зенит» Санкт-Петербург), Станислав Бессмертный («Родина» Москва), Вадим Чурилов («Торпедо» Москва).

Полузащитники: Данила Годяев, Никита Салтыков (оба — «Локомотив» Москва), Виктор Окишор, Денис Боков (оба — «Динамо» Москва), Руслан Чобанов («Динамо» Минск, Беларусь), Дмитрий Васильев («Сочи»), Даниил Шанталий («Ростов» Ростов-на-Дону), Даниил Зорин («Спартак» Москва), Кирилл Столбов («Зенит» Санкт-Петербург), Данила Козлов («Краснодар»), Илья Родионов («Черноморец» Новороссийск), Кирилл Глебов (ЦСКА Москва), Дмитрий Пестряков («Акрон» Тольятти), Илья Ишков («Урал» Екатеринбург), Игорь Дмитриев («Спартак» Москва), Вадим Раков («Крылья Советов» Самара).

Нападающие: Даниил Моторин («КАМАЗ» Набережные Челны), Константин Дорофеев («Атырау», Казахстан), Александр Чупаёв («Торпедо» Москва), Антон Шамонин («Ростов» Ростов-на-Дону).