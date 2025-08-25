ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Источник: Родриго пытался покинуть «Реал» этим летом

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Ла Лига Реал Мадрид
    Полузащитник мадридского «Реала» Родриго этим летом просил своих агентов — Пини Захави и Киа Джурабчиана — найти для него новый клуб.

    Родриго
    Родриго

    По информации The Athletic, несмотря на заявления окружения игрока о желании остаться в «Реале», сам вингер всерьёз рассматривал варианты ухода.

    Отмечается, что клубы, проявившие интерес к Родриго, отмечали его неуверенность в окончательном решении сменить команду. В ситуацию также вмешивается тренерский штаб, под руководством Хаби Алонсо, который снижает роль игрока в основе команды.

    В прошлом сезоне Родриго сыграл 51 матч во всех турнирах, забил 17 голов и отдал девять результативных передач. Контракт с «Реалом» рассчитан до 2028 года.

