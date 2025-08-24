Симеоне: «Атлетико» отдал все для победы, но не смог выиграть

Наставниквысказался про ничью с(1:1) во 2-м туре Примеры.

«Разочарование болельщиков? Думаю, они правы. У нас такие же ощущения. Мы отдали все для победы, но не смогли выиграть. Работаем упорно изо всех сил, стараемся использовать лучшие качества наших игроков.

Как исправить ситуацию? Спокойствием, терпением, упорным трудом — и результаты придут. Мы не можем изменить своим принципам — в обоих матчах мы по крайней мере не заслуживали поражений», — сказал Симеоне на пресс-конференции после матча.

Прогнозы и ставки на футбол

В следующем туре «Атлетико» в гостях встретится с «Алавесом». Матч пройдет 30 августа.