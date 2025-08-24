ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эберечи ЭзеДомой на «Эмирейтс»: как «Арсенал» перехватил Эзе у «шпор»
  • 08:28
    • Шнайдер одержала победу на турнире в Монтеррее
  • 08:56
    • «Краснодар» отклонил предложение «Васко да Гама» по Тормене
  • 00:35
    • «Барселона» вырвала победу у «Леванте», Торрес сделал дубль
  • 23:45
    • «Кремонезе» на чужом поле одолел «Милан»
  • 23:42
    • «Рома» одержала победу над «Болоньей» в матче Серии А
    Все новости спорта

    Симеоне: «Атлетико» отдал все для победы, но не смог выиграть

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Ла Лига Футбол Испании Атлетико Эльче
    Наставник «Атлетико» Диего Симеоне высказался про ничью с «Эльче» (1:1) во 2-м туре Примеры.

    Диего Симеоне
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Диего Симеоне

    «Разочарование болельщиков? Думаю, они правы. У нас такие же ощущения. Мы отдали все для победы, но не смогли выиграть. Работаем упорно изо всех сил, стараемся использовать лучшие качества наших игроков.

    Как исправить ситуацию? Спокойствием, терпением, упорным трудом — и результаты придут. Мы не можем изменить своим принципам — в обоих матчах мы по крайней мере не заслуживали поражений», — сказал Симеоне на пресс-конференции после матча.

    Прогнозы и ставки на футбол

    В следующем туре «Атлетико» в гостях встретится с «Алавесом». Матч пройдет 30 августа.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» не испытает проблем с «Овьедо»?
  • «Овьедо» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Армейцы не оставят шансов тольяттинцам?
  • ЦСКА — «Акрон». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • «Манчестер Юнайтед» смотрится предпочтительнее
  • «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.70
  • Экспресс дня 24 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Овьедо — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч ЦСКА — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Фулхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ювентус — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Лилль — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.14
  • Прогноз на матч Интер — Торино
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Потапова — Чжу Линь
  • Теннис
  • Сегодня в 23:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры