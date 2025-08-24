Источник: Адриен Рабьо может продолжить карьеру в чемпионате Италии

1-й таймЦСКА — АкронОнлайн
    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Футбол Италии Милан Наполи Серия A Футбол Франции Лига 1 Марсель Трансферы
    Полузащитник «Марселя» Адриен Рабьо интересен двум клубам из Италии — на него претендуют «Милан» и «Наполи».

    Адриен Рабьо
    Адриен Рабьо

    Французский клуб принял решение выставить 30-летнего хавбека на трансфер после потасовки в раздевалке с одноклубником Джонатаном Роу после поражения от «Ренна» (0:1) в первом туре Лиги 1. Игроки были внесены в список на трансфер за «неприемлемое поведение» по согласованию с тренерским штабом.

    Журналист Фабрицио Романо сообщил, что «Манчестер Юнайтед» и многие другие клубы получили предложение подписать Рабьо за сумму от 15 до 20 миллионов евро. По данным Football Italia, «Наполи» напрямую общался с матерью и агентом игрока Вероник Рабьо, чтобы уточнить размер его зарплаты — менее 6 миллионов евро до июня 2026 года.

    Адриен Рабьо в сезоне 2024/25 провел за «Марсель» 32 матча, забил 10 голов и является серебряным призером чемпионата мира 2022 года в составе сборной Франции.

