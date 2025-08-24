1-й таймФулхэм — Манчестер ЮнайтедОнлайн
    «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн, прямая трансляция
  • 16:52
    • «Краснодар» в гостях разгромил «Крылья Советов»
  • 18:32
    • «Кельн» вырвал победу у «Майнца» в матче Бундеслиги
  • 18:31
    • «Лорьян» разгромил «Ренн» во втором туре Лиги 1
  • 18:12
    • «Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест» поделили очки
  • 18:02
    • «Эвертон» обыграл «Брайтон» и добыл первую победу в сезоне
    «Лорьян» разгромил «Ренн» во втором туре Лиги 1

    «Лорьян» — «Ренн»: счет матча 4:0, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Футбол Франции Лига 1 Ренн Лорьян
    Матч 2-го тура французской Лиги 1 между «Лорьяном» и «Ренном» завершился разгромной победой хозяев поля — 4:0.

    Тео Ле Брис
    Тео Ле Брис

    У «Ренна» в первом тайме два игрока получили красные карточки на 6-й и 11-й минутах. Удалились Махди Камара и Кристофер Ву.

    «Лорьян» смог использовать преимущество в конце первого тайма. На 45+4-й минуте отличился Самбу Сумано. Во втором тайме хозяева довели счет до разгрома. Айегун Тосин забил на 47-й, Пабло Пажи отличился на 65-й, Тео Ле Брис на 69-й минуте сделал счет 4:0.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Лорьян — Ренн 4:0
    Голы: 1:0 Самбу Сумано (45 + 4'), 2:0 Тосин Айегун (47'), 3:0 Пабло Пажи (65'), 4:0 Тео Ле Бри (69') Лорьян: Бингуру Камара, Формоз Менди (Абдулайе Фай, 46'), Монтассар Тальби, Игор Силва, Лоран Абергель, Тосин Айегун (Тео Ле Бри, 66'), Самбу Сумано (Мохамед Бамба, 56'), Panos Katseris, Arthur Avom Ebong, Arsene Kouassi (Дарлин Йонгва, 74'), Dermane Karim Ренн: Брис Самба, Антони Руо, Жереми Жаке, Кристофер Ву, Людовик Блас (Ибрахим Салах, 63'), Секо Фофана, Валентин Ронжье, Фабиан Ридер (Джауи Сиссе, 63'), Махди Камара, Мохамед Кадер Мейте (Махамаду Нагида, 16'), Кентен Мерлен Предупреждения: Karim Dermane (35'), Формоз Менди (41'), Самбу Сумано (45'), Arsene Kouassi (72'), Panos Katseris (84'), Лоран Абергель (86') Удаления: Махди Камара (6'), Кристофер Ву (11')

    «Лорьян» смог одержать первую победу и с тремя баллами находится на третьей строчке Лиги 1. «Ренн» после поражения отпустился на 11-й строчку.

