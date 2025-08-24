1-й тайм Крылья Советов — КраснодарОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдуард Сперцян«Крылья Советов» — «Краснодар». Онлайн, прямая трансляция
  • 11:06
    • Доннарумма согласовал контракт с «Манчестер Сити»
  • 15:18
    • Арсен Захарян готов сыграть за «Реал Сосьедад»
  • 13:46
    • Сергей Первушин покинул пост главного тренера «Черноморца»
  • 13:17
    • Неймар рискует пропустить матчи сборной Бразилии
  • 11:56
    • Шнайдер войдет в топ-20 рейтинга WTA перед стартом US Open
    Все новости спорта

    Источник: Рубен Аморим не рассчитывает на Расмуса Хейлунда в этом сезоне

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Манчестер Юнайтед
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим отказался рассчитывать на датского нападающего Расмуса Хейлунда в этом сезоне.

    Расмус Хейлунд
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Расмус Хейлунд

    Как сообщает инсайдер Николо Скира, по этой причине футболист не вошел в заявку на матч второго тура АПЛ с «Фулхэмом». В связи с этим «Наполи» продолжает внимательно следить за ситуацией с 22-летним форвардом и рассматривает возможность его подписания, особенно после травмы основного нападающего Ромелу Лукаку.

    Кроме того, интерес к Хейлунду сохраняет мюнхенская «Бавария», хотя она пока не проявляет активных действий. Сам Расмус хотел бы остаться в «Манчестер Юнайтед», но только при условии получения игрового времени.

    В прошлом сезоне Хейлунд провел 52 матча за «МЮ» во всех турнирах, забил 10 голов и сделал четыре результативные передачи. Игрок был куплен у «Аталанты» летом 2023 года за 77,8 миллиона евро, а его текущая трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» не испытает проблем с «Овьедо»?
  • «Овьедо» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Армейцы не оставят шансов тольяттинцам?
  • ЦСКА — «Акрон». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • «Манчестер Юнайтед» смотрится предпочтительнее
  • «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.70
  • Экспресс дня 24 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Овьедо — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч ЦСКА — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Фулхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ювентус — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Лилль — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.14
  • Прогноз на матч Интер — Торино
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  3.02
  • Прогноз на матч Ковачевич — Вонг
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.98
  • Прогноз на матч Норри — Корда
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры