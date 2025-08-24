Источник: Рубен Аморим не рассчитывает на Расмуса Хейлунда в этом сезоне

Главный тренеротказался рассчитывать на датского нападающегов этом сезоне.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, по этой причине футболист не вошел в заявку на матч второго тура АПЛ с «Фулхэмом». В связи с этим «Наполи» продолжает внимательно следить за ситуацией с 22-летним форвардом и рассматривает возможность его подписания, особенно после травмы основного нападающего Ромелу Лукаку.

Кроме того, интерес к Хейлунду сохраняет мюнхенская «Бавария», хотя она пока не проявляет активных действий. Сам Расмус хотел бы остаться в «Манчестер Юнайтед», но только при условии получения игрового времени.

В прошлом сезоне Хейлунд провел 52 матча за «МЮ» во всех турнирах, забил 10 голов и сделал четыре результативные передачи. Игрок был куплен у «Аталанты» летом 2023 года за 77,8 миллиона евро, а его текущая трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов.