«Факел» обыграл «Нефтехимик» в Первой лиге

В матче шестого тура Первой лиги по футболу воронежскийна своем поле переиграл новороссийскийсо счетом 1:0.

Автором единственного гола стал на 29-й минуте Белайди Пуси. Для албанского форварда уже 4-й гол в чемпионате.

Футбол. Россия. Первая лига Факел — Нефтехимик 1:0 Гол: 1:0 Белайди Пуси (29') Факел: Даниил Фролкин, Станислав Магкеев, Игорь Юрганов, Илья Гапонов, Нури Абдоков (Бутта Магомедов, 46'), Равиль Нетфуллин, Никита Моцпан, Ильнур Альшин, Белайди Пуси (Максим Турищев, 79'), Мераби Уридия (Георгий Гонгадзе, 63'), Simonov K. (Абдулла Багамаев, 63') Нефтехимик: Николай Толстопятов, Максим Ширяев, Марат Ситдиков (Kantaria G., 36'), Эдуард Валиахметов, Дмитрий Шадринцев (Султан Джамилов, 75'), Артём Голубев, Даниил Родин, Константин Шильцов, Данила Сухомлинов (Даниэль Мишкич, 57'), Ражаб Магомедов (Алексей Никитин, 57'), Moiseev K. (Budylin A., 75') Предупреждение: Нури Абдоков (11')

«Факел» еще больше упрочил свое положение в таблице Первой лиге, набрав 18 очков из 18 возможных. «Нефтехимик» с 6 очками располагается на 10-й строчке.