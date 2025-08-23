«Рубин» — «Спартак». Онлайн, прямая трансляция

В субботу, 23 августа, казанский «Рубин» примет «Спартак» в рамках 6-го тура Российской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча

Стартовые составы команд

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Тесленко, Вуячич, Грицаенко, Рожков, Йочич, Иву, Ходжа, Шабанхаджай, Даку.

«Спартак»: Максименко, Дуарте, Бабич, Литвинов, Денисов, Мартинс, Умяров, Жедсон, Барко, Маркиньос, Угальде.

«Рубин»

Казанский коллектив взял отличный старт в новом сезоне российского чемпионата. За пять туров казанцы смогли набрать 10 очков и идут на четвертом месте в таблице РПЛ. За это время команда из столицы Татарстана как забила, так и пропустила по 8 мячей. В прошлых турах «красно-зеленые» победили «Ростов» (1:0), но проиграли ЦСКА (1:5). До этого же «рубиновые» также выиграли у «Сочи» (2:1) и сыграли вничью с «Зенитом» (2:2). В Кубке России команда из Казани переиграла «Оренбург» (2:0), но уступила «Зениту» (0:3).

Подопечные Рашида Рахимова, если продолжат в том же духе, вполне могут рассчитывать на борьбу за топ-5. У «Рубина» отлично поставленная игра, один из лучших форвардов лиги и стабильность. Старт сезона выдался для «Рубина» очень хорошим, но нужно продолжать также и дальше, что сделать будет крайне сложно. В целом, это один из самых крепких середняков лиги. Под вопросом выход на поле Дмитрия Кабутова и Даниила Кузнецова.

«Спартак»

Спартаковцы в очередной раз провалили старт нового сезона. Московская команда за пять матчей смогла набрать лишь 5 очков и идет на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Красно-белые» забили всего шесть мячей, а пропустили целых десять. в прошлых турах москвичи сыграли вничью с «Зенитом» (2:2) и проиграли «Локомотиву» (2:4). До этого «народная команда» поделила очки с «Акроном» (1:1) и крупно уступила «Балтике» (0:3). А вот в Кубке России коллектив из Москвы по пенальти проиграл махачкалинскому «Динамо» и выиграл у «Ростова» (2:0).

Подопечные Деяна Станковича находятся в плохом как психологическом, так и функциональном состоянии. «Спартак» играет крайне неважно и игра столичной команды не приносит результат. Думается, что «Спартак» в итоге должен подняться вверх по турнирной таблице, однако зацепиться не то, что за чемпионство, а даже за топ-3 будет крайне проблематично. У команды из столицы России травмированы Тео Бонгонда и Леви Гарсия.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча, оба в рамках Российской Премьер Лиги. В московском матче победу одержал «Спартак» со счётом 1:0, в Казани «Рубин» одолел москвичей со счётом 2:1.

За всю историю встреч команды сыграли 50 раз. В 24 матчах победил «Спартак», в 15 — «Рубин», оставшиеся 11 игр завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.25