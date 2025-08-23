Луис Энрике: Игрокам «ПСЖ» надо продолжать усердно работать

Главный тренер «ПСЖ»подвел итоги матча 2-го тура Лиги с «Анже» (1:0) и рассказал, что его футболистам нельзя терять мотивацию, если они хотят и дальше завоевывать трофеи.

«Это очень особенное чувство. Играть дома, при поддержке наших болельщиков, всегда по-новому. Это просто великолепно. В целом, игра получилась позитивной: мы победили, а соперник почти не атаковал. Мы очень хорошо прессинговали, когда теряли мяч, и, думаю, создали достаточно моментов, чтобы выиграть матч, поэтому сейчас счастливы.

Всегда тяжело играть против команд, которые так хорошо обороняются. Было сложно, но мы счастливы и должны продолжать в том же духе. Эти пять трофеев — воспоминания 2025 года, но нам нужно сосредоточиться и усердно работать, чтобы выиграть как можно больше крупных трофеев, что и является нашей целью. Было здорово отпраздновать победу в Суперкубке УЕФА вместе с нашими болельщиками, но мы хотим большего и должны быть амбициозными», — рассказал Луис Энрике пресс-службе парижан.

Календарь и таблица Лиги 1

После двух матчей у «ПСЖ» теперь 6 очков и лидерство в таблице Лиги 1.