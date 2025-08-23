ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Луис Энрике: Игрокам «ПСЖ» надо продолжать усердно работать

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Анже
    Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике подвел итоги матча 2-го тура Лиги с «Анже» (1:0) и рассказал, что его футболистам нельзя терять мотивацию, если они хотят и дальше завоевывать трофеи.

    Луис Энрике
    Луис Энрике

    «Это очень особенное чувство. Играть дома, при поддержке наших болельщиков, всегда по-новому. Это просто великолепно. В целом, игра получилась позитивной: мы победили, а соперник почти не атаковал. Мы очень хорошо прессинговали, когда теряли мяч, и, думаю, создали достаточно моментов, чтобы выиграть матч, поэтому сейчас счастливы.

  • От «МЮ»-1992 до «Барселоны»-1999: где играли лучшие тренеры современного футбола
  • «Барселона» была настоящей кузницей топ-тренеров
  • 21/08/2025

    • Всегда тяжело играть против команд, которые так хорошо обороняются. Было сложно, но мы счастливы и должны продолжать в том же духе. Эти пять трофеев — воспоминания 2025 года, но нам нужно сосредоточиться и усердно работать, чтобы выиграть как можно больше крупных трофеев, что и является нашей целью. Было здорово отпраздновать победу в Суперкубке УЕФА вместе с нашими болельщиками, но мы хотим большего и должны быть амбициозными», — рассказал Луис Энрике пресс-службе парижан.

    Календарь и таблица Лиги 1

    После двух матчей у «ПСЖ» теперь 6 очков и лидерство в таблице Лиги 1.

