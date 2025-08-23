Дубль Дьекереша помог «Арсеналу» обыграть «Лидс» в матче АПЛ

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
В составе «канониров» дублем отметился Юрриен Тимбер, отличившись на 34-й и 56-й минутах встречи. Еще 2 гола записал на свой счет Виктор Дьекереш, забив свои голы на 48-й и 90+5-й минуте с пенальти.
Еще один гол записал на свой счет Букайо Сака на 45+1-й минуте.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Арсенал Лондон — Лидс 5:0
Голы: 1:0 Юрриен Тимбер (34'), 2:0 Букайо Сака (45 + 1'), 3:0 Виктор Дьёкереш (48'), 4:0 Юрриен Тимбер (56'), 5:0 Виктор Дьёкереш (пенальти) (90 + 5') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Юрриен Тимбер (Кристьян Москера, 64'), Вильям Салиба, Габриэль Магальяйнс, Риккардо Калафьори (Майлс Льюис-Скелли, 64'), Мартин Субименди, Деклан Райс, Мартин Эдегор (Итан Нванери, 38'), Букайо Сака (Леандро Троссард, 53'), Виктор Дьёкереш, Чуквунонсо Мадуэке (Max Dowman, 64') Лидс: Лукас Перри, Паскаль Стрёйк, Джо Родон, Джейден Богл (Сэм Байрэм, 83'), Антон Стах, Даниэль Джеймс (Бренден Ааронсон, 66'), Илия Груев, Габриэль Гудмундссон, Жоэль Пироэ (Лукас Нмеча, 58'), Вильфред Ньонто (Ноа Окафор, 66'), Ао Танака (Шон Лонгстафф, 58') Предупреждения: Джейден Богл (9'), Габриэль Гудмундссон (80')
После этого матча «Арсенал» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 6-ю очками в активе. «Лидс» — на 11-й позиции (3 балла).