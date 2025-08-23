1-й таймЛеванте — БарселонаОнлайн
    Дани Ольмо«Леванте» — «Барселона». Онлайн, прямая трансляция
  • 22:51
    • «Динамо» М разгромило «Пари НН» в матче РПЛ
  • 22:47
    • «Атлетико» и «Эльче» сыграли вничью в матче Примеры
  • 21:38
    • «Боруссия» Д и «Санкт-Паули» сыграли вничью в матче Бундеслиги
  • 21:27
    • Дубль Дьекереша помог «Арсеналу» обыграть «Лидс» в матче АПЛ
  • 20:37
    • «Ростов» совершил камбэк и сыграл вничью с «Локомотивом» в матче РПЛ
    Дубль Дьекереша помог «Арсеналу» обыграть «Лидс» в матче АПЛ

    «Арсенал» — «Лидс»: счет матча 5:0, обзор голов

    «Арсенал» одержал победу над «Лидсом» (5:0) в матче 2-го тура английской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе «канониров» дублем отметился Юрриен Тимбер, отличившись на 34-й и 56-й минутах встречи. Еще 2 гола записал на свой счет Виктор Дьекереш, забив свои голы на 48-й и 90+5-й минуте с пенальти.

    Еще один гол записал на свой счет Букайо Сака на 45+1-й минуте.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Арсенал Лондон — Лидс 5:0
    Голы: 1:0 Юрриен Тимбер (34'), 2:0 Букайо Сака (45 + 1'), 3:0 Виктор Дьёкереш (48'), 4:0 Юрриен Тимбер (56'), 5:0 Виктор Дьёкереш (пенальти) (90 + 5') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Юрриен Тимбер (Кристьян Москера, 64'), Вильям Салиба, Габриэль Магальяйнс, Риккардо Калафьори (Майлс Льюис-Скелли, 64'), Мартин Субименди, Деклан Райс, Мартин Эдегор (Итан Нванери, 38'), Букайо Сака (Леандро Троссард, 53'), Виктор Дьёкереш, Чуквунонсо Мадуэке (Max Dowman, 64') Лидс: Лукас Перри, Паскаль Стрёйк, Джо Родон, Джейден Богл (Сэм Байрэм, 83'), Антон Стах, Даниэль Джеймс (Бренден Ааронсон, 66'), Илия Груев, Габриэль Гудмундссон, Жоэль Пироэ (Лукас Нмеча, 58'), Вильфред Ньонто (Ноа Окафор, 66'), Ао Танака (Шон Лонгстафф, 58') Предупреждения: Джейден Богл (9'), Габриэль Гудмундссон (80')

    После этого матча «Арсенал» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 6-ю очками в активе. «Лидс» — на 11-й позиции (3 балла).

