Диас: Играть с Кейном — здорово для меня

Вингервысказался о взаимодействии с одноклубниками

«Я горжусь тем, что являюсь частью этого клуба и играю вместе с такими невероятными игроками, как Гарри. Я знаю его давно. Олисе также играл в английской Премьер-лиге. Они все — часть этой команды, они отличные игроки. У них невероятный уровень мастерства.

Играть вместе с Гарри — это здорово для меня. Он игрок, который может найти общий язык с любым. Нужно просто немного общения, чтобы достичь взаимопонимания. Олисе немного больше похож на меня: он предпочитает дриблинг. У него много ассистов и голов. А когда игра становится сложной, он выходит один на один. Нужны игроки такого уровня. Они невероятные игроки. Я очень рад делить с ними поле», — цитирует Диаса пресс-служба «Баварии».

В прошлом сезоне колумбиец провёл 50 матчей, забив 17 голов и отдав восемь передач за «Ливерпуль». Его стоимость оценивается в 70 млн евро.