    Диас: Играть с Кейном — здорово для меня

    Футбол Футбол Германии Бавария
    Вингер «Баварии» Луис Диас высказался о взаимодействии с одноклубниками Гарри Кейном и Майклом Олисе.

    Гарри Кейн
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гарри Кейн

    «Я горжусь тем, что являюсь частью этого клуба и играю вместе с такими невероятными игроками, как Гарри. Я знаю его давно. Олисе также играл в английской Премьер-лиге. Они все — часть этой команды, они отличные игроки. У них невероятный уровень мастерства.

    Играть вместе с Гарри — это здорово для меня. Он игрок, который может найти общий язык с любым. Нужно просто немного общения, чтобы достичь взаимопонимания. Олисе немного больше похож на меня: он предпочитает дриблинг. У него много ассистов и голов. А когда игра становится сложной, он выходит один на один. Нужны игроки такого уровня. Они невероятные игроки. Я очень рад делить с ними поле», — цитирует Диаса пресс-служба «Баварии».

    В прошлом сезоне колумбиец провёл 50 матчей, забив 17 голов и отдав восемь передач за «Ливерпуль». Его стоимость оценивается в 70 млн евро.

