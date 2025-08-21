Луис Энрике: Сафонов и Забарный вне политической полемики

Главный тренервысказался о возможном конфликте между российским вратареми украинским защитникомпо политическим причинам.

«Конфликт? Сафонов и Забарный вне политической полемики. Я считаю, что футбол — лучший способ объединить людей», — сказал Энрике на пресс-конференции.

Ранее L'Équipe писала, что новичок команды Илья Забарный не был готов делить раздевалку с россиянином и настаивал на его уходе.

Также появилась информация, что российский вратарь останется в парижском коллективе.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» летом 2024 года. За первый сезон он выиграл с клубом чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Забарный перешел этим летом в парижский клуб из «Борнмута».