1-й таймФенербахче — БенфикаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Капитан «Селтика» Каллум Макгрегор«Селтик» — «Кайрат». Онлайн, прямая трансляция
  • 17:34
    • Уругвай и Колумбия готовы сыграть против России в своей стране
  • 16:31
    • Челестини: Койта уже в Турции, Кисляк останется в ЦСКА
  • 19:15
    • «Чемпионат»: «Сочи» возьмет в аренду форварда «Лас-Пальмаса»
  • 15:47
    • Спартак Гогниев дисквалифицирован на пять матчей решением КДК РФС
  • 15:18
    • Антон Миранчук прибудет вскоре в Москву для перехода в «Динамо»
    Все новости спорта

    Салиба: Уверен, что новые игроки помогут нам выиграть несколько трофеев

    Футбол Футбол Англии Арсенал
    Защитник «Арсенала» Вильям Салиба поделился ожиданиями от игры своей команды в этом сезоне.

    Вильям Салиба
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вильям Салиба

    «Мы три года подряд занимали второе место, и понимаем, что нам всегда чего-то не хватает. Теперь новый сезон, и нам нужно понять, чего нам не хватило для победы в лиге. Мы выиграли первый матч и, конечно же, хотим выиграть лигу, и мы выложимся на полную. Для чемпионства нам нужно быть лучше, чем в последние три сезона. Уверен, что новые игроки помогут нам выиграть несколько трофеев. Конечно, с ними мы уже прибавили в игре. Так что посмотрим», — цитирует слова Салиба ESPN.

    Календарь и таблица АПЛ

    Лондонский клуб начал сезон в АПЛ с победы над «Манчестер Юнайтед» (0:1).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Селтик» добьется успеха в домашней игре ЛЧ?
  • «Селтик» — «Кайрат». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Много голов не ждем
  • «Фенербахче» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Нас ожидает равный матч
  • «Базель» — «Копенгаген». Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.99
  • Экспресс дня 20 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Селтик — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Фенербахче — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Базель — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Спарта — Рига
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Полесье — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Ракув — Арда
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Санта-Клара — Шемрок Роверс
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Фредрикстад
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры