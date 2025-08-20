Салиба: Уверен, что новые игроки помогут нам выиграть несколько трофеев

Защитникподелился ожиданиями от игры своей команды в этом сезоне.

«Мы три года подряд занимали второе место, и понимаем, что нам всегда чего-то не хватает. Теперь новый сезон, и нам нужно понять, чего нам не хватило для победы в лиге. Мы выиграли первый матч и, конечно же, хотим выиграть лигу, и мы выложимся на полную. Для чемпионства нам нужно быть лучше, чем в последние три сезона. Уверен, что новые игроки помогут нам выиграть несколько трофеев. Конечно, с ними мы уже прибавили в игре. Так что посмотрим», — цитирует слова Салиба ESPN.

Лондонский клуб начал сезон в АПЛ с победы над «Манчестер Юнайтед» (0:1).