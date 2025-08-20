Хуанлу Санчес близок к переходу в «Наполи»

Крайний защитник «Севильи»может пополнить ряды чемпиона Италии

Сейчас неаполитанцы ведут активные переговоры о переходе 22-летнего футболиста в свой клуб и близки к достижению результата, сообщает TMW Radio.

Сумма сделки оценивается в € 17 млн. Хуанлу Санчес договорился об условиях контракта и теперь ждет положительного решения со стороны «Севильи».

В прошлом сезоне защитник сыграл 35 матчей, забил 5 голов и сделал 5 ассистов. Он воспитанник «Севильи», а его контракт действует до 2029 года. Он игрок молодежной сборной Испании.