    Флориан ВирцСложный старт: почему топ-клубы АПЛ выглядят далекими от идеала
  • 10:02
    • ЦСКА объявил о переходе Жоао Виктора
  • 13:34
    • Бэйли перебрался в «Рому»
  • 13:16
    • Койта перешел в «Генчлербирлиги»
  • 08:38
    • Источник: ЦСКА подпишет контракт с Бельтраном
  • 00:00
    • «Реал» обыграл «Осасуну» благодаря голу Мбаппе с пенальти
    Все новости спорта

    Хуанлу Санчес близок к переходу в «Наполи»

    Футбол Серия A Футбол Италии Наполи Ла Лига Футбол Испании Севилья
    Крайний защитник «Севильи» Хуанлу Санчес может пополнить ряды чемпиона Италии «Наполи».

    Хуанлу Санчес
    ТопБонусПолучить
    Хуанлу Санчес

    Сейчас неаполитанцы ведут активные переговоры о переходе 22-летнего футболиста в свой клуб и близки к достижению результата, сообщает TMW Radio.

    Сумма сделки оценивается в € 17 млн. Хуанлу Санчес договорился об условиях контракта и теперь ждет положительного решения со стороны «Севильи».

  • Ставка на опыт. Чего ждать от нового сезона Серии А?
  • Превью предстоящей кампании чемпионата Италии по футболу 2025/2026
  • 18/08/2025

    • В прошлом сезоне защитник сыграл 35 матчей, забил 5 голов и сделал 5 ассистов. Он воспитанник «Севильи», а его контракт действует до 2029 года. Он игрок молодежной сборной Испании.

