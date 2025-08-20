В финальном раунде квалификации Лиги чемпионовпримет. Поединок состоится 20 августа на стадионе «Шюкрю Сараджоглу». Начало в 22:00 мск.

Обе команды оставили позади непростых оппонентов. «Фенербахче» прошел «Фейеноорд», а «Бенфика» обыграла «Ниццу», причем в двух поединках.

При этом «орлов» результаты куда лучше. «Бенфика» всухую выиграла 4 матча из 4. Похоже, что «Бенфика» перед этой игрой в отличной форме. Справится ли команда Жозе Моуринью с таким соперником?

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры не видят явного фаворита — 2.85 на победу «Фенербахче», 2.42 на победу «Бенфики».

Эксперты LiveSport считают, что игра будет малорезультативной.

Искусственный интеллект поставил на ничью 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Фенербахче» — «Бенфика» смотрите на LiveCup.Run.

