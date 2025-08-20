Обе команды оставили позади непростых оппонентов. «Фенербахче» прошел «Фейеноорд», а «Бенфика» обыграла «Ниццу», причем в двух поединках.
При этом «орлов» результаты куда лучше. «Бенфика» всухую выиграла 4 матча из 4. Похоже, что «Бенфика» перед этой игрой в отличной форме. Справится ли команда Жозе Моуринью с таким соперником?
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры не видят явного фаворита — 2.85 на победу «Фенербахче», 2.42 на победу «Бенфики».
- Эксперты LiveSport считают, что игра будет малорезультативной.
- Искусственный интеллект поставил на ничью 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Фенербахче» — «Бенфика» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 600EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.