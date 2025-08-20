«Фенербахче» — «Бенфика». Онлайн, прямая трансляция

В одном из самых ярких противостояний плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Фенербахче» примет «Бенфику». Турецкий клуб под руководством Жозе Моуринью мечтает впервые с сезона-2008/09 пробиться в групповой этап турнира, а португальцы рассчитывают оформить пятое подряд попадание в основную сетку.

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация Фенербахче — Бенфика 0:0 Фенербахче: Ирфан Джан Эгрибаят, Мерт Мюльдюр, Джейден Остерволде, Милан Шкриньяр, Нелсон Семеду, Арчи Браун, Фред, Софьян Амрабат, Себастьян Шиманьски, Юссеф Эн-Несири, Джон Дуран Бенфика: Даниэль Бырлиджа, Самуэль Даль, Николас Отаменди, Антониу Силва, Амар Дедич, Керем Актюркоглу, Фредрик Аурснес, -Энцо Барренечеа, Флорентину Луиш, Ричард Риос, Вангелис Павлидис

Ход игры

13' Фред упал в штрафной после контакта с защитником — недостаточно для пенальти.

12' Не получилось ничего опасного у Фенербахче после углового.

11' Шиманьский боролся с Флорентину за мяч в штрафной, получилось заработать угловой.

8' Не прошла передача вразрез от Павлидиса, уже из штрафной отдавал грек.

6' Шиманьский забросил на Брауна со штрафного — не смог Арчи зацепиться за мяч.

5' Отаменди сфолил на Дуране при приёме мяча, пока что без жёлтой оставляет аргентинца арбитр.

2' Риос пробил издали, Эгрибаят вытащил!

1' Фенербахче начал с центра поля, поехали!

Перед матчем

21:55 Команды на поле, звучит гимн Лиги Чемпионов, несколько минут до старта!

21:30 Матч «Фенербахче» — «Бенфика» обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом, которому будут помогать ассистенты Ян Зайдель и Доминик Шааль; видеопомощником назначен Кристиан Дингерт, его ассистентом — Йоханн Пфайфер, а роль четвёртого судьи выполнит Даниэль Шлагер.

21:10 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

«Фенербахче»: Эгрибаят, Шкриньяр, Мюльдюр, Остервольде, Браун, Амрабат, Фред, Семеду, Шиманьский, Эн-Несири, Дуран.

«Бенфика ": Трубин, Даль, Отаменди, Силва, Дедич, Риос, Флорентину, Барренечеа, Актюркоглу, Павлидис, Эурснес.

'Фенербахче'

Команда Моуринью вошла в квалификацию с третьего раунда и прошла 'Фейеноорд' — 6:4 по сумме двух встреч. После поражения в Нидерландах (1:2) турки дома устроили разгром — 5:2. Но старт в чемпионате Турции вышел блеклым: нулевая ничья с 'Гёзтепе', лишь один удар в створ и удаление.

Ситуацию осложняют травмы. Родриго Бекао по-прежнему вне игры, а защита без него остаётся уязвимой. При этом Моуринью продолжает строить схему с тремя центральными защитниками, впереди ставка на Джона Дурана и Юссефа Эн-Несири. Историческая статистика также не в пользу турецкого клуба: в семи очных встречах с 'Бенфикой' они выиграли лишь однажды.

'Бенфика'

Подопечные Бруну Лажи начали сезон идеально — четыре матча, четыре победы и ни одного пропущенного мяча. В активе трофей — Суперкубок Португалии (1:0 против 'Спортинга'), а также уверенный проход 'Ниццы' (4:0 по сумме двух встреч) в квалификации ЛЧ. В чемпионате 'Бенфика' стартовала с выездной победы над 'Эстрелой' (1:0).

Есть кадровые потери: травмированы Брума, Ману Силва, Александер Бах и Томаш Араужо. Но в атаке всё стабильно — лидер нападения Вангелис Павлидис уже забил дважды в новом сезоне, рядом с ним готов дебютировать в еврокубках новичок Франьо Иванович.

История не на стороне португальцев в Стамбуле: в трёх предыдущих визитах к 'Фенербахче' они не выигрывали (два поражения и ничья). Лажи осторожно называет шансы 50 на 50, подчёркивая, что это противостояние не тренеров, а клубов.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.25.