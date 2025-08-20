1-й таймСелтик — КайратОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Фенербахче» — «Бенфика». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция матча квалификации ЛЧ

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Турции Фенербахче Португалия Бенфика
    Вся лентаСамое главное
    Капитан «Селтика» Каллум Макгрегор«Селтик» — «Кайрат». Онлайн, прямая трансляция Шердан Шакири «Базель»«Базель» — «Копенгаген». Онлайн, прямая трансляция «Будё-Глимт» — «Штурм Грац». Онлайн, прямая трансляция
  • 17:34
    • Уругвай и Колумбия готовы сыграть против России в своей стране
  • 16:31
    • Челестини: Койта уже в Турции, Кисляк останется в ЦСКА
  • 19:15
    • «Чемпионат»: «Сочи» возьмет в аренду форварда «Лас-Пальмаса»
  • 15:47
    • Спартак Гогниев дисквалифицирован на пять матчей решением КДК РФС
  • 15:18
    • Антон Миранчук прибудет вскоре в Москву для перехода в «Динамо»
  • 14:59
    • Главный тренер «Сочи» Роберт Морено был оштрафован на 300 тысяч рублей
  • 14:55
    • Суперкомпьютер Opta спрогнозировал чемпиона нового сезона Серии А
    Все новости спорта
    Джон Дуран
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джон Дуран
    В одном из самых ярких противостояний плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Фенербахче» примет «Бенфику». Турецкий клуб под руководством Жозе Моуринью мечтает впервые с сезона-2008/09 пробиться в групповой этап турнира, а португальцы рассчитывают оформить пятое подряд попадание в основную сетку.
    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
    Фенербахче — Бенфика 0:0
    Фенербахче: Ирфан Джан Эгрибаят, Мерт Мюльдюр, Джейден Остерволде, Милан Шкриньяр, Нелсон Семеду, Арчи Браун, Фред, Софьян Амрабат, Себастьян Шиманьски, Юссеф Эн-Несири, Джон Дуран Бенфика: Даниэль Бырлиджа, Самуэль Даль, Николас Отаменди, Антониу Силва, Амар Дедич, Керем Актюркоглу, Фредрик Аурснес, -Энцо Барренечеа, Флорентину Луиш, Ричард Риос, Вангелис Павлидис

    Ход игры

    13' Фред упал в штрафной после контакта с защитником — недостаточно для пенальти.

    12' Не получилось ничего опасного у Фенербахче после углового.

    11' Шиманьский боролся с Флорентину за мяч в штрафной, получилось заработать угловой.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    8' Не прошла передача вразрез от Павлидиса, уже из штрафной отдавал грек.

    6' Шиманьский забросил на Брауна со штрафного — не смог Арчи зацепиться за мяч.

    5' Отаменди сфолил на Дуране при приёме мяча, пока что без жёлтой оставляет аргентинца арбитр.

    2' Риос пробил издали, Эгрибаят вытащил!

    1' Фенербахче начал с центра поля, поехали!

    Перед матчем

    21:55 Команды на поле, звучит гимн Лиги Чемпионов, несколько минут до старта!

    21:30 Матч «Фенербахче» — «Бенфика» обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом, которому будут помогать ассистенты Ян Зайдель и Доминик Шааль; видеопомощником назначен Кристиан Дингерт, его ассистентом — Йоханн Пфайфер, а роль четвёртого судьи выполнит Даниэль Шлагер.

    21:10 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

    «Фенербахче»: Эгрибаят, Шкриньяр, Мюльдюр, Остервольде, Браун, Амрабат, Фред, Семеду, Шиманьский, Эн-Несири, Дуран.

    «Бенфика ": Трубин, Даль, Отаменди, Силва, Дедич, Риос, Флорентину, Барренечеа, Актюркоглу, Павлидис, Эурснес.

    'Фенербахче'

    Команда Моуринью вошла в квалификацию с третьего раунда и прошла 'Фейеноорд' — 6:4 по сумме двух встреч. После поражения в Нидерландах (1:2) турки дома устроили разгром — 5:2. Но старт в чемпионате Турции вышел блеклым: нулевая ничья с 'Гёзтепе', лишь один удар в створ и удаление.

    Ситуацию осложняют травмы. Родриго Бекао по-прежнему вне игры, а защита без него остаётся уязвимой. При этом Моуринью продолжает строить схему с тремя центральными защитниками, впереди ставка на Джона Дурана и Юссефа Эн-Несири. Историческая статистика также не в пользу турецкого клуба: в семи очных встречах с 'Бенфикой' они выиграли лишь однажды.

    'Бенфика'

    Подопечные Бруну Лажи начали сезон идеально — четыре матча, четыре победы и ни одного пропущенного мяча. В активе трофей — Суперкубок Португалии (1:0 против 'Спортинга'), а также уверенный проход 'Ниццы' (4:0 по сумме двух встреч) в квалификации ЛЧ. В чемпионате 'Бенфика' стартовала с выездной победы над 'Эстрелой' (1:0).

    Есть кадровые потери: травмированы Брума, Ману Силва, Александер Бах и Томаш Араужо. Но в атаке всё стабильно — лидер нападения Вангелис Павлидис уже забил дважды в новом сезоне, рядом с ним готов дебютировать в еврокубках новичок Франьо Иванович.

    История не на стороне португальцев в Стамбуле: в трёх предыдущих визитах к 'Фенербахче' они не выигрывали (два поражения и ничья). Лажи осторожно называет шансы 50 на 50, подчёркивая, что это противостояние не тренеров, а клубов.

    Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.25.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.25
  • Прогноз на матч Селтик — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Фенербахче — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Базель — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.99
  • Экспресс дня 20 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Буде-Глимт — Штурм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Мпетши-Перрикар — Мюллер
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Фучович
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Диалло — Меджедович
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Векич — Мертенс
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шнайдер — Рахимова
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сонего — Муньяр
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Юньчаокэтэ — Навоне
  • Теннис
  • Завтра в 01:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Самсонова — Ван
  • Теннис
  • Завтра в 01:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Баэс — ван де Зандшульп
  • Теннис
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.99
  • Экспресс дня 20 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Селтик — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Фенербахче — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Базель — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Спарта — Рига
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Полесье — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Ракув — Арда
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Санта-Клара — Шемрок Роверс
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Фредрикстад
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры