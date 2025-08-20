«Селтик» — «Кайрат». Онлайн, прямая трансляция

В среду, 20 августа, глазгианский «Селтик» примет «Кайрат» в рамках 1-го матча раунда плей-офф Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация Селтик — Кайрат 0:0 Селтик: Каспер Шмейхель, Лиам Скэйлз, Кэмерон Картер-Викерс, Киран Тирни, Алистер Джонстон, Рео Хатате, Каллум Макгрегор, Джеймс Форрест, Адам Айда, Дайдзэн Маэда, Benjamin Nygren Кайрат: Александр Заруцкий, Офри Арад, Александр Мартынович, Егор Сорокин, Валерий Громыко, Еркин Олегулы Тапалов, Дан Глазер, Эдмилсон Фильо, Jorge Gabriel Jorginho, Dastan Satpaev, Aleksandr Mrynskiy

Ход игры

13' «Селтик» долго конструирует позиционную атаку, уже минуты 2 владеют они беспрерывно мячом, пока без угроз воротам «Кайрата».

11' Затолкали мяч в ворота «Селтика» игроки «Кайрата», Мартынович это сделал, но тут же боковой судья сигнализировал о положении вне игры.

10' Разыграли угловой футболисты «Селтика», но вновь в передаче ошибся Форрест.

8' Прибирает мяч «Селтик», потихоньку наращивая преимущество. Заработал Маеда первый угловой для хозяев.

6' Подача в штрафную площадь «Кайрата» последовала, но уверенно на выходе сыграл вратарь гостей Заруцкий.

6' Жёлтая карточка показана Мартыновичу. Срывал он контр-атаку «Селтика».

4' Выбрался наконец-то «Селтик» в позиционную атаку, но всё закончилось неточным пасом Форреста.

2' Эдмилсон дотянулся до мяча после подачи с углового, но удар в защитника «Селтика» пришёлся.

2' Не намерены игроки «Кайрата» прижиматься к своим воротам, контролируют они мяч, и зарабатывают угловой.

1' «Кайрат» начал матч с центра поля, поехали!

До матча

19:56 Команды появляются на поле, скоро матч начнётся.

19:50 В Глазго ясно, осадков не ожидается, на термометре 17 градусов.

19:40 Матч пройдёт на стадионе «Селтик Парк» вмещающем 60 411 зрителей.

19:30 Главным арбитром матча будет Эспен Эскос из Норвегии.

Стартовые составы команд

Селтик: Шмейхель, Джонстон, Картер-Викерс, Скейлс, Тирни, Нюгрен, Макгрегор, Хататэ, Форрест, Айда, Маэда.

Кайрат: Заруцкий, Глазер, Мартынович, Сорокин, Мринский, Арад, Громыко, Тапалов, Жоржинью, Сатпаев, Эдмилсон.

«Селтик»

«Селтик» входит в число лидеров шотландской Премьер-лиги, после двух туров команда одержала две победы и набрала 6 очков. Последние матчи: В Лиге чемпионов «Селтик» стартует с финала квалификации, минуя три стадии отбора. В чемпионате Шотландии команда переиграла «Абердин» (2:0) и «Сент-Миррен» (1:0).

На данный момент «Селтик» выдаёт победную серию из четырёх матчей. Дисквалифицированных и травмированных в команде нет.

«Кайрат»

В чемпионате Казахстана «Кайрат» занимает 2 место, набрав 43 очка, столько же баллов у лидера КПЛ — «Астаны». В 20 туре казахстанской Премьер-лиги «Кайрат» потерпел поражение от команды «Елимай» (2:3). «Кайрат» в первом раунде Лиги чемпионов оказался сильнее словенской «Олимпии» (2:0 — дома, 1:1 — в гостях). Во второй стадии квалификации казахи совершили камбэк в поединке с финским КуПСом (3:0 — дома, 0:2 — в гостях). В третьем раунде Лиги чемпионов «Кайрат» с трудом переиграл «Слован» из Братиславы, выиграв лишь в серии пенальти, так как двухматчевая дуэль завершилась вничью (1:1). «Кайрат» одержал по пенальти со счётом 4:3.

В последних пяти встречах футболисты «Кайрата» одержали 4 победы и потерпели 1 поражение. Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

