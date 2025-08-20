«Селтик» — «Кайрат». Онлайн, прямая трансляция

Ход игры
13' «Селтик» долго конструирует позиционную атаку, уже минуты 2 владеют они беспрерывно мячом, пока без угроз воротам «Кайрата».
11' Затолкали мяч в ворота «Селтика» игроки «Кайрата», Мартынович это сделал, но тут же боковой судья сигнализировал о положении вне игры.
10' Разыграли угловой футболисты «Селтика», но вновь в передаче ошибся Форрест.
8' Прибирает мяч «Селтик», потихоньку наращивая преимущество. Заработал Маеда первый угловой для хозяев.
6' Подача в штрафную площадь «Кайрата» последовала, но уверенно на выходе сыграл вратарь гостей Заруцкий.
6' Жёлтая карточка показана Мартыновичу. Срывал он контр-атаку «Селтика».
4' Выбрался наконец-то «Селтик» в позиционную атаку, но всё закончилось неточным пасом Форреста.
2' Эдмилсон дотянулся до мяча после подачи с углового, но удар в защитника «Селтика» пришёлся.
2' Не намерены игроки «Кайрата» прижиматься к своим воротам, контролируют они мяч, и зарабатывают угловой.
1' «Кайрат» начал матч с центра поля, поехали!
До матча
19:56 Команды появляются на поле, скоро матч начнётся.
19:50 В Глазго ясно, осадков не ожидается, на термометре 17 градусов.
19:40 Матч пройдёт на стадионе «Селтик Парк» вмещающем 60 411 зрителей.
19:30 Главным арбитром матча будет Эспен Эскос из Норвегии.
Стартовые составы команд
Селтик: Шмейхель, Джонстон, Картер-Викерс, Скейлс, Тирни, Нюгрен, Макгрегор, Хататэ, Форрест, Айда, Маэда.
Кайрат: Заруцкий, Глазер, Мартынович, Сорокин, Мринский, Арад, Громыко, Тапалов, Жоржинью, Сатпаев, Эдмилсон.
«Селтик»
«Селтик» входит в число лидеров шотландской Премьер-лиги, после двух туров команда одержала две победы и набрала 6 очков. Последние матчи: В Лиге чемпионов «Селтик» стартует с финала квалификации, минуя три стадии отбора. В чемпионате Шотландии команда переиграла «Абердин» (2:0) и «Сент-Миррен» (1:0).
На данный момент «Селтик» выдаёт победную серию из четырёх матчей. Дисквалифицированных и травмированных в команде нет.
«Кайрат»
В чемпионате Казахстана «Кайрат» занимает 2 место, набрав 43 очка, столько же баллов у лидера КПЛ — «Астаны». В 20 туре казахстанской Премьер-лиги «Кайрат» потерпел поражение от команды «Елимай» (2:3). «Кайрат» в первом раунде Лиги чемпионов оказался сильнее словенской «Олимпии» (2:0 — дома, 1:1 — в гостях). Во второй стадии квалификации казахи совершили камбэк в поединке с финским КуПСом (3:0 — дома, 0:2 — в гостях). В третьем раунде Лиги чемпионов «Кайрат» с трудом переиграл «Слован» из Братиславы, выиграв лишь в серии пенальти, так как двухматчевая дуэль завершилась вничью (1:1). «Кайрат» одержал по пенальти со счётом 4:3.
В последних пяти встречах футболисты «Кайрата» одержали 4 победы и потерпели 1 поражение. Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
