«Рейнджерс» — «Брюгге». Онлайн, прямая трансляция

Ход матча
9' Чуть третий не забили бельгийцы к 10-й минуте — Форбс прострелил, мяч рикошетом от защитника прошёл над перекладиной.
7'
5' Максимально странное начало матча. «Рейнджерс» две минуты держал мяч и атаковал, а «Брюгге» до гола даже толком мяч не потрогал.
3'
2' Под контролем мяч у хозяев на первых минутах. Первый прострел в чужую штрафную исполнил Мегома — защитник «Брюгге» вынес мяч.
1' Матч начался!
Перед матчем
21:58 Пара минут остаётся до стартового свистка. Звучит гимн Лиги чемпионов!
21:48 Главный арбитр встречи — широко известный француз Франсуа Летексье, который прошлым летом, например, работал на финале Евро Испания — Англия.
21:37 Места в старте у хозяев сегодня не нашлось многолетнему лидеру «Рейнджерс» и капитану команды — защитнику Джеймсу Тавернье, забившему, между прочим, три мяча в последних пяти играх. У «Брюгге» неожиданностей в составе нет — выйдут все те, кого и ждали.
21:25 Встреча пройдёт на домашней арене «Рейнджерс» — стадионе «Айброкс» в Глазго, вмещающем 51 700 человек. На своём поле шотландский клуб уже восемь матчей никому не проигрывает.
Стартовые составы команд
«Рейнджерс»: Батленд, Мегома, Джига, Суттар, Ааронс, Раскин, Ротуэлл, Диоманде, Антман, Данило, Гассама.
«Брюгге»: Миньоле, Сейс, Мехеле, Спилерс, Саббе, Оньедика, Цолис, Станкович, Форбс, Верман, Ванакен.
«Рейнджерс»
Клуб из Глазго в прошлом сезоне чемпионата Шотландии стал вторым, но от своего вечного врага — «Селтика» — отстал на приличные 17 очков. Разрыв между этими клубами в последние годы значительно увеличился: «Селтик» забрал уже четыре чемпионских титула подряд, поэтому он каждый год стабильно выступает в основной сетке ЛЧ (правда, в этом сезоне Шотландии прямая путёвка туда не досталась) — а «Рейнджерс» приходится почти всегда стартовать с квалификации.
Так было и в этот раз: «Рейнджерс» начал Лигу чемпионов со второго отборочного раунда, где по сумме двух встреч весьма уверенно прошёл греческий «Панатинаикос» (2:0 дома, 1:1 в гостях). В третьем раунде шотландцы благодаря домашнему разгрому выбили из турнира «Викторию Пльзень» (3:0 дома, 1:2 в гостях). До попадания в основной этап остаётся всего одна стадия — раунд плей-офф против «Брюгге».
В чемпионате Шотландии, к слову, «Рейнджерс» начал далеко не так бодро — с двух ничьих в двух турах. На неделе команда Расселла Мартина обыграла в Кубке Лиги «Аллоа» из второго дивизиона — 4:2, но там играл практически второй состав, а большая часть лидеров получила отдых перед важной встречей в Лиге чемпионов. Впрочем, плохая новость тоже есть: в первом матче с «Брюгге» не сыграет лучший бомбардир чемпионата Шотландии в прошлом сезоне — Сирил Дессерс. Главный тренер сообщил, что Дессерс ещё восстанавливается после травмы, полученной в игре с «Викторией» — сегодня он не попал даже в запас.
«Брюгге»
Начало сезона получилось для «Брюгге» вполне себе успешным. Вице-чемпион Бельгии сначала обыграл «Юнион» в матче за Суперкубок (2:1), одержал три победы в четырёх стартовых турах чемпионата и уже прошёл один раунд в квалификации ЛЧ, дважды выиграв у «Зальцбурга» (1:0 на выезде и 3:2 дома).
Это выглядит даже немного удивительно на фоне той тотальной распродажи лидеров, которую «Брюгге» устроил этим летом. За рекордные для всего бельгийского футбола 36 миллионов евро в «Милан» уехал Ардон Яшари, за 20 млн в «Сандерленд» продали Кемсдина Тальби, за ту же сумму в «Брайтон» — Максима де Кюйпера, ещё за 5 млн в «Сельту» отправили Феррана Ютгла. Трансферы на вход пока далеко не такие солидные: самый дорогой — Александар Станкович из «Интера» за 9,5 миллионов (за «Интер» он, кстати, не играл ни секунды).
С формой у «Брюгге» полный порядок: из последних 18 матчей проиграны всего 2, один из них — товарищеский. Кроме того, перед матчем с «Рейнджерс» в команде нет травмированных — все в строю.
Очные встречи
«Рейнджерс» и «Брюгге» встречались всего полтора месяца назад в товарищеской игре — всё закончилось весёлой ничьей 2:2, хотя бельгийцы вели 2:0 уже к 13-й минуте. До этого команды пересекались целых 32 года назад на групповом этапе Лиги чемпионов — в Бельгии сыграли 1:1, в Шотландии «Рейнджерс» победил 2:1.
