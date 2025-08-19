«Рейнджерс» — «Брюгге». Онлайн, прямая трансляция

Во вторник, 19 августа, состоится первый матч раунда плей-офф квалификации ЛЧ, в котором шотландский «Рейнджерс» примет бельгийский «Брюгге». Начало встречи — в 22:00 МСК. Следить за ходом игры можно в нашей онлайн-трансляции.

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация Глазго Рейнджерс — Брюгге 0:1 Глазго Рейнджерс: Джек Батлэнд, Джон Сауттар, Нассер Джига, Джейден Мегома, Данило, Максимилиан Ааронс, Мохаммед Диоманде, Джо Ротуэлл, Николас Раскин, Оливер Антман, Джеди Гассама Брюгге: Симон Миньоле, Хоакин Сейс, Брандон Мехеле, Йорне Спилерс, Кириани Саббе, Ханс Ванакен, Рафаэль Оньедика, Ромео Вермант, Христос Дзолис, Александар Станкович, Карлуш Форбс

Ход матча

9' Чуть третий не забили бельгийцы к 10-й минуте — Форбс прострелил, мяч рикошетом от защитника прошёл над перекладиной.

7' ГОЛ! 0:2! А что происходит с обороной шотландцев? Цолис подавал с углового и доставил мяч точно к Спилерсу, который остался абсолютно один и попал чётко в угол.

5' Максимально странное начало матча. «Рейнджерс» две минуты держал мяч и атаковал, а «Брюгге» до гола даже толком мяч не потрогал.

3' ГОЛ! 0:1! Фантастическая ошибка шотландцев на старте встречи! Цолис просто выносил мяч на чужую половину, Джига мог спокойно принять мяч, но решил оставить его Батленду — а вратарь не побежал. Верман оббежал Джигу и просто перебросил Батленда, который оказался практически на линии своей штрафной!

2' Под контролем мяч у хозяев на первых минутах. Первый прострел в чужую штрафную исполнил Мегома — защитник «Брюгге» вынес мяч.

1' Матч начался!

Перед матчем

21:58 Пара минут остаётся до стартового свистка. Звучит гимн Лиги чемпионов!

21:48 Главный арбитр встречи — широко известный француз Франсуа Летексье, который прошлым летом, например, работал на финале Евро Испания — Англия.

21:37 Места в старте у хозяев сегодня не нашлось многолетнему лидеру «Рейнджерс» и капитану команды — защитнику Джеймсу Тавернье, забившему, между прочим, три мяча в последних пяти играх. У «Брюгге» неожиданностей в составе нет — выйдут все те, кого и ждали.

21:25 Встреча пройдёт на домашней арене «Рейнджерс» — стадионе «Айброкс» в Глазго, вмещающем 51 700 человек. На своём поле шотландский клуб уже восемь матчей никому не проигрывает.

Стартовые составы команд

«Рейнджерс»: Батленд, Мегома, Джига, Суттар, Ааронс, Раскин, Ротуэлл, Диоманде, Антман, Данило, Гассама.

«Брюгге»: Миньоле, Сейс, Мехеле, Спилерс, Саббе, Оньедика, Цолис, Станкович, Форбс, Верман, Ванакен.

«Рейнджерс»

Клуб из Глазго в прошлом сезоне чемпионата Шотландии стал вторым, но от своего вечного врага — «Селтика» — отстал на приличные 17 очков. Разрыв между этими клубами в последние годы значительно увеличился: «Селтик» забрал уже четыре чемпионских титула подряд, поэтому он каждый год стабильно выступает в основной сетке ЛЧ (правда, в этом сезоне Шотландии прямая путёвка туда не досталась) — а «Рейнджерс» приходится почти всегда стартовать с квалификации.

Так было и в этот раз: «Рейнджерс» начал Лигу чемпионов со второго отборочного раунда, где по сумме двух встреч весьма уверенно прошёл греческий «Панатинаикос» (2:0 дома, 1:1 в гостях). В третьем раунде шотландцы благодаря домашнему разгрому выбили из турнира «Викторию Пльзень» (3:0 дома, 1:2 в гостях). До попадания в основной этап остаётся всего одна стадия — раунд плей-офф против «Брюгге».

В чемпионате Шотландии, к слову, «Рейнджерс» начал далеко не так бодро — с двух ничьих в двух турах. На неделе команда Расселла Мартина обыграла в Кубке Лиги «Аллоа» из второго дивизиона — 4:2, но там играл практически второй состав, а большая часть лидеров получила отдых перед важной встречей в Лиге чемпионов. Впрочем, плохая новость тоже есть: в первом матче с «Брюгге» не сыграет лучший бомбардир чемпионата Шотландии в прошлом сезоне — Сирил Дессерс. Главный тренер сообщил, что Дессерс ещё восстанавливается после травмы, полученной в игре с «Викторией» — сегодня он не попал даже в запас.

«Брюгге»

Начало сезона получилось для «Брюгге» вполне себе успешным. Вице-чемпион Бельгии сначала обыграл «Юнион» в матче за Суперкубок (2:1), одержал три победы в четырёх стартовых турах чемпионата и уже прошёл один раунд в квалификации ЛЧ, дважды выиграв у «Зальцбурга» (1:0 на выезде и 3:2 дома).

Это выглядит даже немного удивительно на фоне той тотальной распродажи лидеров, которую «Брюгге» устроил этим летом. За рекордные для всего бельгийского футбола 36 миллионов евро в «Милан» уехал Ардон Яшари, за 20 млн в «Сандерленд» продали Кемсдина Тальби, за ту же сумму в «Брайтон» — Максима де Кюйпера, ещё за 5 млн в «Сельту» отправили Феррана Ютгла. Трансферы на вход пока далеко не такие солидные: самый дорогой — Александар Станкович из «Интера» за 9,5 миллионов (за «Интер» он, кстати, не играл ни секунды).

С формой у «Брюгге» полный порядок: из последних 18 матчей проиграны всего 2, один из них — товарищеский. Кроме того, перед матчем с «Рейнджерс» в команде нет травмированных — все в строю.

Очные встречи

«Рейнджерс» и «Брюгге» встречались всего полтора месяца назад в товарищеской игре — всё закончилось весёлой ничьей 2:2, хотя бельгийцы вели 2:0 уже к 13-й минуте. До этого команды пересекались целых 32 года назад на групповом этапе Лиги чемпионов — в Бельгии сыграли 1:1, в Шотландии «Рейнджерс» победил 2:1.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 3.70.