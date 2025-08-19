ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Миодраг Божович: В матче с «Зенитом» был спартаковский футбол, который все так хотели видеть
  • 07:53
    Свёнтек выиграла турнир в Цинциннати
  • 08:57
    «Галатасарай» нацелен подписать Кисляка
  • 22:50
    Алькарас — триумфатор «Мастерса» в Цинциннати, Синнер снялся по ходу первого сета
  • 21:59
    «Пари НН» уверенно обыграл «Динамо» Мх в РПЛ
  • 21:26
    «Торпедо» выиграло у «Урала» в Первой лиге
    Доук: Мне кажется, что я идеально подхожу «Борнмуту»

    Форвард Бен Доук отреагировал на свой переход из «Ливерпуля» в «Борнмут».

    Бен Доук
    Бен Доук

    «Я рад быть здесь. Я чувствую, что сейчас для меня подходящее время и это отличная возможность регулярно играть в футбол на самом высоком уровне. Мне кажется, что я идеально подхожу. Команда играет в очень хороший футбол. Это быстрый футбол, и он действительно подходит для моего стиля, поэтому я почувствовал, что не могу отказаться от шанса поиграть здесь», — цитирует пресс-служба «Борнмута» 19-летнего шотландца.

    Контракт с форвардом истекает летом 2030 года.Transfermarkt оценил сумму сделки в 23,2 миллиона евро.

    Сезон-2024/25 Доук отыграл на правах аренды в «Мидлсбро». В 24 матчах форвард забил три мяча.

