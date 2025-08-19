Доук: Мне кажется, что я идеально подхожу «Борнмуту»

Форвардотреагировал на свой переход из

«Я рад быть здесь. Я чувствую, что сейчас для меня подходящее время и это отличная возможность регулярно играть в футбол на самом высоком уровне. Мне кажется, что я идеально подхожу. Команда играет в очень хороший футбол. Это быстрый футбол, и он действительно подходит для моего стиля, поэтому я почувствовал, что не могу отказаться от шанса поиграть здесь», — цитирует пресс-служба «Борнмута» 19-летнего шотландца.

Контракт с форвардом истекает летом 2030 года.Transfermarkt оценил сумму сделки в 23,2 миллиона евро.

Сезон-2024/25 Доук отыграл на правах аренды в «Мидлсбро». В 24 матчах форвард забил три мяча.