Забарный прокомментировал свой дебют за «ПСЖ»

Защитниквысказался о своем дебюте за парижскую команду. Это случилось в матче 1-го тура чемпионата Франции с(1:0).

«Здесь всё по-другому по сравнению с моим предыдущим клубом, но мне нравится играть в командах, которые владеют мячом. Я получил огромное удовольствие, чувствовал себя достаточно комфортно. Я пока не так давно знаком со своими партнёрами по команде, но здесь есть невероятные игроки.

Для меня этот трансфер был долгим процессом, и я счастлив, что оказался здесь. Все стараются создать для меня лучшие условия, всё складывается отлично», — цитирует Забарного L'Équipe.

Контракт Забарного с парижской командой рассчитан до июня 2030 года.