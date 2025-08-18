«ПСЖ» и Nike представили третий комплект на новый сезон

совместно спредставил третий комплект игровой формы на сезон-2025/26.

Третья форма «ПСЖ» Фото: Официальный сайт «ПСЖ»

Новый дизайн вдохновлен культовой серией Total 90, которая стала символом начала 2000-х годов в футболе.

Футболка выполнена в ярко-красном цвете — символе сильной и неподвластной времени идентичности. Она возрождает знаменитые смелые линии кроя и насыщенный красный оттенок классической модели T90, при этом предлагая современную интерпретацию для нынешнего сезона.

В прошлом сезоне «ПСЖ» смог выиграть все турниры внутри страны и впервые в истории стал обладателем Лиги чемпионов.