    Кевин Де БрёйнеСтавка на опыт. Чего ждать от нового сезона Серии А?
  • 12:21
    • «Динамо» может применить дисциплинарные меры к Луневу
  • 11:18
    • КДК РФС накажет Станковича по итогам встречи с «Зенитом»
  • 09:09
    • Свентек обеспечила себе участие в Итоговом турнире WTA
  • 07:43
    • «Саутгемптон» улучшил предложение по Сперцяну
  • 10:38
    • Тюкавин вернулся к тренировкам в общей группе «Динамо»
    «ПСЖ» и Nike представили третий комплект на новый сезон

    «ПСЖ» совместно с Nike представил третий комплект игровой формы на сезон-2025/26.

    Третья форма «ПСЖ»
    Третья форма «ПСЖ»

    Новый дизайн вдохновлен культовой серией Total 90, которая стала символом начала 2000-х годов в футболе.

    Футболка выполнена в ярко-красном цвете — символе сильной и неподвластной времени идентичности. Она возрождает знаменитые смелые линии кроя и насыщенный красный оттенок классической модели T90, при этом предлагая современную интерпретацию для нынешнего сезона.

    В прошлом сезоне «ПСЖ» смог выиграть все турниры внутри страны и впервые в истории стал обладателем Лиги чемпионов.

