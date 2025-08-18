1-таймЛидс — ЭвертонОнлайн
    «Лидс» — «Эвертон». Онлайн, прямая трансляция
  16:17
    «Пари НН» уверенно обыграл «Динамо» Мх в РПЛ

    «Пари НН» — «Динамо» Мх: счет матча 2:0, обзор голов

    В матче пятого тура РПЛ «Пари НН» обыграл махачкалинское «Динамо» со счетом 2:0.

    Хуан Боселли
    Хуан Боселли

    На 15-й минуте нападающий Хуан Боселли открыл счет прямым ударом со штрафного.

    На исходе первого тайма преимущество нижегородцев удвоил Оланкунле Олусегун, недавно перешедший из «Краснодара».

    Пари НН — Динамо Мх 2:0
    Голы: 1:0 Хуан Мануэль Боселли (15'), 2:0 Олакунле Олусегун (41') Пари НН: Никита Медведев, Максим Шнапцев, Farina E. (Даниил Лесовой, 46'), Виктор Александров, Свен Карич, Лука Тичич (Никита Ермаков, 60'), Ивлев Андрей, Олакунле Олусегун, Castillo J. (Ярослав Крашевский, 46'), Хуан Мануэль Боселли (Pigas V., 72'), Cephas R. (Вячеслав Грулёв, 29') Динамо Мх: Тимур Магомедов, Нардин Мулахусейнович, Tabidze J., Мохамед Аззи, Темиркан Сундуков, Валентин Пальцев, Никита Глушков, Уссем Мрезигу (Ражаб Магомедов, 86'), Мохаммад Хоссейннежад (Ахмед Джабраилов, 75'), Гамид Агаларов (Сердер Сердеров, 75'), Moubarik M. (Mastouri H., 46') Предупреждения: Farina E. (44'), Виктор Александров (56'), Никита Ермаков (64'), Ярослав Крашевский (74'), Ивлев Андрей (76')

    Для команды Алексея Шпилевского это первые три очка в чемпионате России. Теперь «Пари НН» идет на 13-м месте. Двумя строчками выше располагается «Динамо» Мх, у которого на два очка больше.

