«Пари НН» уверенно обыграл «Динамо» Мх в РПЛ

В матче пятого тура РПЛобыграл махачкалинскоесо счетом 2:0.

На 15-й минуте нападающий Хуан Боселли открыл счет прямым ударом со штрафного.

На исходе первого тайма преимущество нижегородцев удвоил Оланкунле Олусегун, недавно перешедший из «Краснодара».

Футбол. Россия. Премьер-лига Пари НН — Динамо Мх 2:0 Голы: 1:0 Хуан Мануэль Боселли (15'), 2:0 Олакунле Олусегун (41') Пари НН: Никита Медведев, Максим Шнапцев, Farina E. (Даниил Лесовой, 46'), Виктор Александров, Свен Карич, Лука Тичич (Никита Ермаков, 60'), Ивлев Андрей, Олакунле Олусегун, Castillo J. (Ярослав Крашевский, 46'), Хуан Мануэль Боселли (Pigas V., 72'), Cephas R. (Вячеслав Грулёв, 29') Динамо Мх: Тимур Магомедов, Нардин Мулахусейнович, Tabidze J., Мохамед Аззи, Темиркан Сундуков, Валентин Пальцев, Никита Глушков, Уссем Мрезигу (Ражаб Магомедов, 86'), Мохаммад Хоссейннежад (Ахмед Джабраилов, 75'), Гамид Агаларов (Сердер Сердеров, 75'), Moubarik M. (Mastouri H., 46') Предупреждения: Farina E. (44'), Виктор Александров (56'), Никита Ермаков (64'), Ярослав Крашевский (74'), Ивлев Андрей (76')

Для команды Алексея Шпилевского это первые три очка в чемпионате России. Теперь «Пари НН» идет на 13-м месте. Двумя строчками выше располагается «Динамо» Мх, у которого на два очка больше.