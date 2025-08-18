Неймар не сдержал слез после разгрома «Сантоса» в матче с «Васко да Гама»

потерпел сокрушительное поражение отсо счетом 0:6 в гостевой встрече 20-го тура чемпионата Бразилии.

Капитан команды Неймар провёл на поле все 90 минут, заработал жёлтую карточку и пропустит следующий матч из-за перебора предупреждений.

После финального свистка 33-летний нападающий остался сидеть на газоне и не смог сдержать слёз, несмотря на попытки партнеров его поддержать. Покидал поле Неймар последним — всё ещё в слезах.

Эта игра стала для форварда 250-й в составе «Сантоса» и первым подобным крупным поражением в его карьере.

Неймар — воспитанник клуба из Сан-Паулу. За основную команду он выступал с 2009 по 2013 годы, а в январе 2025-го вернулся на родину после ухода из «Аль-Хиляля». В разные годы бразилец также защищал цвета «Барселоны» и «ПСЖ».