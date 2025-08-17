ESPN: Хави Симонс решил уйти из «РБ Лейпциг» в «Челси»

Атакующий полузащитникпринял решение перейти в, сообщает ESPN.

Игрок сообщил своему нынешнему клубу, что хочет продолжить карьеру именно в лондонской команде, несмотря на интерес со стороны «Баварии» и «Манчестер Сити».

Немецкий клуб оценивает Симонса в 80 миллионов евро. Напомним, что в январе 22-летний футболист перешел в «Лейпциг» из «ПСЖ» за 50 миллионов. Симонс сыграл 33 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал восемь результативных передач.

Отмечается, что «Челси» уже согласовал с игроком условия личного контракта, но окончательное оформление сделки зависит от продажи нескольких игроков из текущего состава «синих».