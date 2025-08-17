Возвращение большой надежды: «Ноттингем Форест» прибил «Брентфорд»

Прошлогодний лучший бомбардир «Фореста» Крис Вуд начал новый сезон так, будто перерыва и не было. На пятой минуте после углового гости запутались, мяч остался в штрафной, и новозеландец первым успел к нему, протолкнув в сетку. Трибуны «Сити Граунд» взорвались — болельщики давно не видели столь яркого начала в стартовом туре: с 2017-го у клуба не было побед в дебютных матчах сезона.
Гол словно задал тон: «Форест» пошёл вперёд, не оставляя «Брентфорду» даже шанса на передышку.
Капитан, дирижёр и новое лицо атаки
Если у «Брентфорда» всё рушилось с первых минут, то хозяева играли так, словно готовились к этому старту всё лето. Морган Гиббс-Уайт, недавно продливший контракт и получивший капитанскую повязку, выглядел настоящим хозяином поля. Он то смещался к флангам, то отдавал передачи между линиями, постоянно находя свободное пространство.
Главный шедевр капитана пришёл незадолго до перерыва. На 41-й минуте он мягко закинул мяч за спину защитников, и швейцарский новичок Дан Ндойе, купленный за 36 миллионов у «Болоньи», взмыл в воздух и точно пробил головой. Его первый гол за «Форест» стал ещё и символическим — доказательством, что клуб может найти замену ушедшему летом Эланге.
Но на этом хозяева не остановились. В добавленное время Эллиот Андерсон подкараулил неудачный пас Сеппа ван ден Берга, мгновенно разрезал оборону передачей на Вуда — и тот спокойно обошёл Келлехера, удвоив личный счёт. 3:0 к перерыву, и игра, по сути, была решена.
«Брентфорд» — в поисках себя
Для «пчёл» это был болезненный вечер. Новый тренер Кит Эндрюс, который ещё весной был помощником по стандартам, впервые вывел команду в качестве главного. Но его дебют обернулся катастрофой.
Уже после первого гола «Брентфорд» посыпался: оборона путалась в простейших ситуациях, опорная зона не успевала перекрывать передачи Гиббса-Уайта и Андерсона. Продажа лидеров — Мбёмо, Нёргора, Флеккена — мгновенно сказалась. К тому же Йоан Висса остался вне заявки на фоне интереса «Ньюкасла».
В стартовом составе дебютировали голкипер Келлехер, правый защитник Кайоде и юный Антони Миламбо, а позже вышел и вернувшийся в Англию Джордан Хендерсон. Но это не помогло: игра выглядела разрозненной, а каждое владение мячом разбивалось о плотный прессинг хозяев.
После перерыва «Форест» не стал добивать соперника — команды знали, что сезон длинный, а впереди у хозяев ещё и еврокубки. Игроки «Ноттингема» держали мяч, создавали моменты, а Гиббс-Уайт чуть не сделал вечер ещё ярче акробатическим ударом через себя — мяч прошёл в сантиметрах над перекладиной.
«Брентфорд» получил шанс лишь за четверть часа до конца. Сангаре неловко сыграл рукой в штрафной, и Игор Тиаго, перешедший из «Брюгге», уверенно реализовал пенальти. Но этот гол выглядел скорее вежливым утешением, чем настоящей интригой.
«Форест» начал сезон с заявкой на большее
Нуну Эшпириту Санту после матча говорил о «красивом начале». И это правда: после унылой предсезонки с одним голом в семи товарищеских играх «Форест» в официальном матче выдал фейерверк. Вуд напомнил, что его 20 мячей в прошлом сезоне были не случайностью. Ндойе доказал, что способен стать новым любимцем трибун. А Гиббс-Уайт ещё раз показал, почему его удержали от перехода в «Тоттенхэм» или «Сити».
«Брентфорд» же столкнулся с реальностью: клуб ждёт перестройка, и для Эндрюса это будет экзамен на прочность.