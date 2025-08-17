ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Возвращение большой надежды: «Ноттингем Форест» прибил «Брентфорд»

    Нуну Эшпириту Санту начинает вторую попытку похода за Лигой Чемпионов

    Игроки Ноттингема празднуют гол
    Игроки Ноттингема празднуют гол
    На «Сити Граунд» зрители увидели убедительное начало сезона от «Фореста»: дубль Криса Вуда, дебютный гол Дана Ндойе и блистательная игра капитана Моргана Гиббса-Уайта. «Брентфорд» в первом матче под руководством Кита Эндрюса выглядел потерянным и сумел лишь смягчить поражение голом с пенальти Игора Тиаго.
    Ноттингем Форест — Брентфорд 3:1
    Прошлогодний лучший бомбардир «Фореста» Крис Вуд начал новый сезон так, будто перерыва и не было. На пятой минуте после углового гости запутались, мяч остался в штрафной, и новозеландец первым успел к нему, протолкнув в сетку. Трибуны «Сити Граунд» взорвались — болельщики давно не видели столь яркого начала в стартовом туре: с 2017-го у клуба не было побед в дебютных матчах сезона.

    Гол словно задал тон: «Форест» пошёл вперёд, не оставляя «Брентфорду» даже шанса на передышку.

    Крис Вуд
    globallookpress.com

    Капитан, дирижёр и новое лицо атаки

    Если у «Брентфорда» всё рушилось с первых минут, то хозяева играли так, словно готовились к этому старту всё лето. Морган Гиббс-Уайт, недавно продливший контракт и получивший капитанскую повязку, выглядел настоящим хозяином поля. Он то смещался к флангам, то отдавал передачи между линиями, постоянно находя свободное пространство.

    Главный шедевр капитана пришёл незадолго до перерыва. На 41-й минуте он мягко закинул мяч за спину защитников, и швейцарский новичок Дан Ндойе, купленный за 36 миллионов у «Болоньи», взмыл в воздух и точно пробил головой. Его первый гол за «Форест» стал ещё и символическим — доказательством, что клуб может найти замену ушедшему летом Эланге.

    Дан Ндойе
    globallookpress.com

    Но на этом хозяева не остановились. В добавленное время Эллиот Андерсон подкараулил неудачный пас Сеппа ван ден Берга, мгновенно разрезал оборону передачей на Вуда — и тот спокойно обошёл Келлехера, удвоив личный счёт. 3:0 к перерыву, и игра, по сути, была решена.

    Крис Вуд празднует гол
    globallookpress.com

    «Брентфорд» — в поисках себя

    Для «пчёл» это был болезненный вечер. Новый тренер Кит Эндрюс, который ещё весной был помощником по стандартам, впервые вывел команду в качестве главного. Но его дебют обернулся катастрофой.

    Уже после первого гола «Брентфорд» посыпался: оборона путалась в простейших ситуациях, опорная зона не успевала перекрывать передачи Гиббса-Уайта и Андерсона. Продажа лидеров — Мбёмо, Нёргора, Флеккена — мгновенно сказалась. К тому же Йоан Висса остался вне заявки на фоне интереса «Ньюкасла».

    Куивин Келлехер
    globallookpress.com

    В стартовом составе дебютировали голкипер Келлехер, правый защитник Кайоде и юный Антони Миламбо, а позже вышел и вернувшийся в Англию Джордан Хендерсон. Но это не помогло: игра выглядела разрозненной, а каждое владение мячом разбивалось о плотный прессинг хозяев.

    После перерыва «Форест» не стал добивать соперника — команды знали, что сезон длинный, а впереди у хозяев ещё и еврокубки. Игроки «Ноттингема» держали мяч, создавали моменты, а Гиббс-Уайт чуть не сделал вечер ещё ярче акробатическим ударом через себя — мяч прошёл в сантиметрах над перекладиной.

    «Брентфорд» получил шанс лишь за четверть часа до конца. Сангаре неловко сыграл рукой в штрафной, и Игор Тиаго, перешедший из «Брюгге», уверенно реализовал пенальти. Но этот гол выглядел скорее вежливым утешением, чем настоящей интригой.

    Игор Тиаго
    globallookpress.com

    «Форест» начал сезон с заявкой на большее

    Нуну Эшпириту Санту после матча говорил о «красивом начале». И это правда: после унылой предсезонки с одним голом в семи товарищеских играх «Форест» в официальном матче выдал фейерверк. Вуд напомнил, что его 20 мячей в прошлом сезоне были не случайностью. Ндойе доказал, что способен стать новым любимцем трибун. А Гиббс-Уайт ещё раз показал, почему его удержали от перехода в «Тоттенхэм» или «Сити».

    «Брентфорд» же столкнулся с реальностью: клуб ждёт перестройка, и для Эндрюса это будет экзамен на прочность.

