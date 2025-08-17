Возвращение большой надежды: «Ноттингем Форест» прибил «Брентфорд»

На «Сити Граунд» зрители увидели убедительное начало сезона от «Фореста»: дубль Криса Вуда, дебютный гол Дана Ндойе и блистательная игра капитана Моргана Гиббса-Уайта. «Брентфорд» в первом матче под руководством Кита Эндрюса выглядел потерянным и сумел лишь смягчить поражение голом с пенальти Игора Тиаго.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ноттингем Форест — Брентфорд 3:1 Голы: 0:1 Робин Хак (20'), 1:1 Steffen Rohwedder (32'), 1:2 Робин Хак (38'), 2:2 Linus Urban (40'), 2:3 Филипп Зандер (67') Ноттингем Форест: Damian Schobert, Marlo Siech, Josip Tomic, Dylan Burke, Linus Urban, Daniel Hefele (Sven Lameyer, 62'), Dinand Gijsen, Ibrahim Temin, Steffen Rohwedder, Lamine Diop, Nico Poplawski Брентфорд: Мориц Николас, Джозеф Скалли, Нико Эльведи, Кевин Дикс (Фабио Кьяродия, 46'), Лукас Улльрих, Филипп Зандер, Рокко Райтц, Кевин Штёгер, Робин Хак, Франк Онора, Харис Табакович Предупреждения: Нэйтан Коллинз (52'), Неко Уильямс (53'), Аарон Хики (90')

Прошлогодний лучший бомбардир «Фореста» Крис Вуд начал новый сезон так, будто перерыва и не было. На пятой минуте после углового гости запутались, мяч остался в штрафной, и новозеландец первым успел к нему, протолкнув в сетку. Трибуны «Сити Граунд» взорвались — болельщики давно не видели столь яркого начала в стартовом туре: с 2017-го у клуба не было побед в дебютных матчах сезона.

Гол словно задал тон: «Форест» пошёл вперёд, не оставляя «Брентфорду» даже шанса на передышку.

Крис Вуд globallookpress.com

Капитан, дирижёр и новое лицо атаки

Если у «Брентфорда» всё рушилось с первых минут, то хозяева играли так, словно готовились к этому старту всё лето. Морган Гиббс-Уайт, недавно продливший контракт и получивший капитанскую повязку, выглядел настоящим хозяином поля. Он то смещался к флангам, то отдавал передачи между линиями, постоянно находя свободное пространство.

Главный шедевр капитана пришёл незадолго до перерыва. На 41-й минуте он мягко закинул мяч за спину защитников, и швейцарский новичок Дан Ндойе, купленный за 36 миллионов у «Болоньи», взмыл в воздух и точно пробил головой. Его первый гол за «Форест» стал ещё и символическим — доказательством, что клуб может найти замену ушедшему летом Эланге.

Дан Ндойе globallookpress.com

Но на этом хозяева не остановились. В добавленное время Эллиот Андерсон подкараулил неудачный пас Сеппа ван ден Берга, мгновенно разрезал оборону передачей на Вуда — и тот спокойно обошёл Келлехера, удвоив личный счёт. 3:0 к перерыву, и игра, по сути, была решена.

Крис Вуд празднует гол globallookpress.com

«Брентфорд» — в поисках себя

Для «пчёл» это был болезненный вечер. Новый тренер Кит Эндрюс, который ещё весной был помощником по стандартам, впервые вывел команду в качестве главного. Но его дебют обернулся катастрофой.

Уже после первого гола «Брентфорд» посыпался: оборона путалась в простейших ситуациях, опорная зона не успевала перекрывать передачи Гиббса-Уайта и Андерсона. Продажа лидеров — Мбёмо, Нёргора, Флеккена — мгновенно сказалась. К тому же Йоан Висса остался вне заявки на фоне интереса «Ньюкасла».

Куивин Келлехер globallookpress.com

В стартовом составе дебютировали голкипер Келлехер, правый защитник Кайоде и юный Антони Миламбо, а позже вышел и вернувшийся в Англию Джордан Хендерсон. Но это не помогло: игра выглядела разрозненной, а каждое владение мячом разбивалось о плотный прессинг хозяев.

После перерыва «Форест» не стал добивать соперника — команды знали, что сезон длинный, а впереди у хозяев ещё и еврокубки. Игроки «Ноттингема» держали мяч, создавали моменты, а Гиббс-Уайт чуть не сделал вечер ещё ярче акробатическим ударом через себя — мяч прошёл в сантиметрах над перекладиной.

«Брентфорд» получил шанс лишь за четверть часа до конца. Сангаре неловко сыграл рукой в штрафной, и Игор Тиаго, перешедший из «Брюгге», уверенно реализовал пенальти. Но этот гол выглядел скорее вежливым утешением, чем настоящей интригой.

Игор Тиаго globallookpress.com

«Форест» начал сезон с заявкой на большее

Нуну Эшпириту Санту после матча говорил о «красивом начале». И это правда: после унылой предсезонки с одним голом в семи товарищеских играх «Форест» в официальном матче выдал фейерверк. Вуд напомнил, что его 20 мячей в прошлом сезоне были не случайностью. Ндойе доказал, что способен стать новым любимцем трибун. А Гиббс-Уайт ещё раз показал, почему его удержали от перехода в «Тоттенхэм» или «Сити».

Календарь и таблица АПЛ

«Брентфорд» же столкнулся с реальностью: клуб ждёт перестройка, и для Эндрюса это будет экзамен на прочность.