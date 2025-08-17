Кисляк: Мы всегда заточены на атаку, неважно, хоть счет 5:0 или 1:0

Полузащитниквысказался о победе в матче с(3:1).

«Мне понравилось, что после 3:0 мы не стали садиться в оборону, не стали отбиваться, продолжали играть. Вы видели открытый матч. Думаю, болельщикам понравилось. Мы могли закрыться, сесть в пять защитников, всей командой обороняться, но открытый футбол случился.

Мы всегда заточены на атаку, неважно, хоть счет 5:0 или 1:0. Мы не хотим садиться и отбиваться, потому что это не наш стиль. Не устаем, наверное, потому что хорошо на сборах потрудились», — цитирует Кисляка «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

У ЦСКА теперь 11 очков и второе место в турнирной таблице РПЛ, у «Динамо» осталось 5 баллов и 13-я строчка.