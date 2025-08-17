«Брест» и «Лилль» поделили очки на старте Лиги 1

На точные удары Оливье Жиру, Хакона Харальдссона и Нгалайела Мукау хозяева ответили дублем Камори Думбия и Жюльена Ле Кардинала.
Футбол. Франция. Лига 1
Брест — Лилль 3:3
Голы: 0:1 Оливье Жиру (11'), 0:2 Хакон-Арнар Харальдссон (26'), 1:2 Камори Думбия (34'), 2:2 Камори Думбия (51'), 2:3 Ngal'ayel Mukau (66'), 3:3 Жюльен Ле Кардинал (75') Брест: Радослав Маецки, Кенни Лала, Жюльен Ле Кардинал, Брендан Шардонне, Брэдли Локо, Камори Думбия (Люк Зогбе, 90'), Пьерр Лис-Мелу, Уго Маньетти, Мама Бальде (Амиду Макалу, 90'), Ромен дель Кастильо, Людовик Ажорк Лилль: Берке Озер, Ромен Перро (Vincent Burlet, 72'), Алешандро Рибейро, Усман Туре (Maxima Goffi, 52'), Хакон-Арнар Харальдссон (Набиль Бенталеб, 85'), Бенжамен Андре, Оливье Жиру, Фелиш Коррея, Marius Broholm (Матиас Фернандес, 46'), Ngal'ayel Mukau (Айюб Буадди, 85'), Nathan Ngoy Предупреждения: Nathan Ngoy (15'), Камори Думбия (18'), Брендан Шардонне (35'), Bruno Genesio (53')
В следующем туре «Брест» на выезде сыграет против «Тулузы», а «Лилль» в родных стенах примет «Монако».