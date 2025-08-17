Аморим прокомментировал пропущенных гол «МЮ» в матче против «Арсенала»

Рубен Аморим — главный тренер «Манчестер Юнайтед» Фото: globallookpress.com
«Подобное случалось в прошлом году. Это не игра в мяч. Я понимаю желание забить, но когда вы задеваете вратаря... Иногда вы толкаетесь и не можете дотянуться до мяча
Мы должны быть сильнее. Мы не меняем правила, мы должны приспосабливаться к ним. Сегодня, я думаю, мы были лучшей командой.
У нас есть игроки, способные победить в любом матче АПЛ. Мы должны сосредоточиться и забыть про шум. Неважно, кто играет, мы хотим побеждать», — сказал Аморим BBC.
В следующем матче АПЛ «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Фулхэма» 24-го августа.