Аморим прокомментировал пропущенных гол «МЮ» в матче против «Арсенала»

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче 1-го тура АПЛ против(0:1).

«Подобное случалось в прошлом году. Это не игра в мяч. Я понимаю желание забить, но когда вы задеваете вратаря... Иногда вы толкаетесь и не можете дотянуться до мяча

Мы должны быть сильнее. Мы не меняем правила, мы должны приспосабливаться к ним. Сегодня, я думаю, мы были лучшей командой.

У нас есть игроки, способные победить в любом матче АПЛ. Мы должны сосредоточиться и забыть про шум. Неважно, кто играет, мы хотим побеждать», — сказал Аморим BBC.

В следующем матче АПЛ «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Фулхэма» 24-го августа.