    «Нант» — «ПСЖ». Текстовая онлайн-трансляция
    Аморим прокомментировал пропущенных гол «МЮ» в матче против «Арсенала»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед Арсенал
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о поражении своей команды в матче 1-го тура АПЛ против «Арсенала» (0:1).

    Рубен Аморим — главный тренер «Манчестер Юнайтед»
    Рубен Аморим — главный тренер «Манчестер Юнайтед»

    «Подобное случалось в прошлом году. Это не игра в мяч. Я понимаю желание забить, но когда вы задеваете вратаря... Иногда вы толкаетесь и не можете дотянуться до мяча

    Мы должны быть сильнее. Мы не меняем правила, мы должны приспосабливаться к ним. Сегодня, я думаю, мы были лучшей командой.

  «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» 0:1. Онлайн, прямая трансляция
  «Арсенал» победил на выезде «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче АПЛ!
  • Сегодня

    • У нас есть игроки, способные победить в любом матче АПЛ. Мы должны сосредоточиться и забыть про шум. Неважно, кто играет, мы хотим побеждать», — сказал Аморим BBC.

    В следующем матче АПЛ «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Фулхэма» 24-го августа.

    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры