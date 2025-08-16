Александр Тукманов: Кононов был немного психологически надломлен ситуацией в «Торпедо»

Бывший президентв интервью корреспонденту LiveSport.Ru Алексею Дубровину рассказал, что думает об увольнениис поста главного тренера московского клуба.

«"Торпедо" сейчас находится внизу турнирной таблицы Первой лиги. С одной стороны, такому решению вроде бы можно найти объяснение, что тренер не справился в сегодняшней ситуации с игрой. Команда проигрывает, очков нет. Руководители клуба нервничают. Наверное, это можно объяснить. Но, с другой стороны, нужно посмотреть немного в историю, что к этому привело. Те события, которые в последнее время происходили с "Торпедо", по всей видимости наложили отпечаток и на игру команды, и на психологическое состояние. Думаю, надо было бы набраться немного терпения и подождать ещё три-четыре матча. Понятно, что "Торпедо" не должно вылететь во Вторую лигу.

Состав — нормальный. Во всяком случае есть состав, чтобы побороться за выход в РПЛ. Думаю, повторюсь, не хватило терпения сегодняшним руководителям, немного поторопились руководители. Хотя, честно, не знаю, кто принимал решение по освобождению главного тренера от его обязанностей — кто отстранён сегодня от работы в футболе, или другие акционеры. Не думаю, что это решение генерального директора или президента клуба. Там на сегодня новый человек. В какой-то мере это поспешное решение, потому что в меньшей степени в этой ситуации, наверное, надо винить Кононова.

Кононов является мягким тренером? Не могу давать оценку о том, мягкий он тренер или жёсткий, потому что не работал с ним, практически не знакомы друг с другом. Но что значит мягкий человек? Валентин Козьмич Иванов, допустим, был жёстким тренером, Маслов более мягким. Есть много примеров, когда достаточно интеллигентные специалисты добивались результатов. Качалин, пожалуйста. Главное, чтобы тренер давал результат. В прошлом сезоне Кононов при всей своей мягкости дал результат. В этом году он, наверное, был тоже немного психологически надломлен всей этой ситуацией. Да, Кононов может быть не так активно, импульсивно реагирует, как другие тренеры. Тот же Станкович», — сказал Тукманов.

Также специалист высказал мнение о возможном назначении на вакантную должность Олега Василенко.

«На мой взгляд, это лучше, чем приглашать иностранного специалиста. Назначили Василенко, значит, ему доверяют. Пусть работает человек. Он доказал, что умеет работать. В том же "Черноморце". Главное, чтобы Василенко не мешали. На мой взгляд, замена равнозначная. Будем надеяться, что у него получится», — заключил Тукманов.