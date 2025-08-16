Слот оценил старт «Ливерпуля» в АПЛ

Главный тренервысказался о матче 1-го тура АПЛ с. Красные победили со счетом 4:2.

«Мы начали второй тайм очень хорошо, повели 2:0, но нам противостояла команда, которая никогда не сдается. Нужно отдать им должное. Гол Кьезы — это фантастика. Он вышел на замену в концовке, потому что нам был нужен гол. Для него забить в такой момент — нечто особенное. Cудья поддерживал динамику игры, матч был очень напряженным и интенсивным. Обе команды старались атаковать, переходить в контратаки и не терять времени», — приводит слова Слота BBC.

В следующем туре АПЛ «Ливерпуль» сыграет на выезде с «Ньюкаслом».