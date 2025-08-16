2-й таймСпартак — ЗенитОнлайн
    Вся лентаСамое главное
    Александр Соболев«Спартак» — «Зенит». Онлайн, прямая трансляция
  • 19:03
    • «Тоттенхэм» разгромил «Бернли», «Сандерленд» победил в первой игре после возвращения в АПЛ, «Брайтон» и «Фулхэм» разошлись миром
  • 16:43
    • Стали известны стартовые составы на матч между «Спартаком» и «Зенитом»
  • 17:03
    • «Локомотив» впервые в сезоне потерял очки в матче против «Балтики»
  • 16:29
    • «Астон Вилла» и «Ньюкасл Юнайтед» поделили очки в матче АПЛ
  • 10:24
    • Хачанов станет первой ракеткой России после поражения Рублева в Цинциннати
    Все новости спорта

    Рамирес: Матч получился тяжелым, у нас в соперниках была сильная команда

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Балтика Локомотив
    Защитник «Локомотива» Кристиан Рамирес высказался о матче против «Балтики» (1:1).

    Кристиан Рамирес
    Кристиан Рамирес

    «Наша команда всегда старается делать то, что говорит тренер, но сегодня, честно, было тяжело. Матч получился тяжелым, у нас в соперниках была сильная команда, она играла дома. Важно, что мы набрали очко в этой игре. Я не был на поле, когда мы пропустили гол, но мы проанализируем все то, что не смогли сделать хорошо. Иногда так бывает, что ты пропускаешь быстрый гол», — цитирует Рамиреса «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Балтика» продлила свою беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей — три ничьих и две победы — и с 9 очками занимает второе место в таблице. «Локомотив» после этого результата впервые в сезоне не одержал победу, но со 13 очками сохраняет лидерство в чемпионате.

