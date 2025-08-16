Рамирес: Матч получился тяжелым, у нас в соперниках была сильная команда

Защитниквысказался о матче против(1:1).

«Наша команда всегда старается делать то, что говорит тренер, но сегодня, честно, было тяжело. Матч получился тяжелым, у нас в соперниках была сильная команда, она играла дома. Важно, что мы набрали очко в этой игре. Я не был на поле, когда мы пропустили гол, но мы проанализируем все то, что не смогли сделать хорошо. Иногда так бывает, что ты пропускаешь быстрый гол», — цитирует Рамиреса «Матч ТВ».

«Балтика» продлила свою беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей — три ничьих и две победы — и с 9 очками занимает второе место в таблице. «Локомотив» после этого результата впервые в сезоне не одержал победу, но со 13 очками сохраняет лидерство в чемпионате.