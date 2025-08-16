Флик: Мне не понравилась игра

Главный тренервысказался о матче против(3:0)

«Мне не понравилась игра. После того как мы повели 2:0, а соперник получил две красные карточки, команда играла на 50%, хотя могла добиться намного большего.

Надо контролировать мяч, контролировать игру, но также надо и забивать, вот и все, что я хочу сказать.

Играть против 9 футболистов на 50% или 60% — это недопустимо», — цитирует Флика As.

Календарь и таблица испанской Примеры

В следующем туре «Барселона» 23 августа на выезде сыграет против «Леванте», а «Мальорка» в этот же день в родных стенах сразится с «Сельтой».