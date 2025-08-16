ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Спартак — ЗенитОгненный матч тура в Москве: «Спартак» и «Зенит» устроили шоу в дерби столиц
  • 23:52
    • Синнер стал первым финалистом «тысячника» в Цинциннати
  • 23:25
    • «Бавария» обыграла «Штутгарт» в матче за Суперкубок Германии
  • 22:41
    • «Барселона» разгромила «Мальорку» в первом туре Примеры
  • 22:24
    • Дубль Касинтуры помог «Ахмату» обыграть «Крылья Советов» в матче РПЛ
  • 21:31
    • «Ман Сити» разгромил «Вулверхэмптон», Холанн оформил дубль
    Флик: Мне не понравилась игра

    Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о матче против «Мальорки» (3:0)

    Ханс-Дитер Флик
    Ханс-Дитер Флик

    «Мне не понравилась игра. После того как мы повели 2:0, а соперник получил две красные карточки, команда играла на 50%, хотя могла добиться намного большего.

    Надо контролировать мяч, контролировать игру, но также надо и забивать, вот и все, что я хочу сказать.

    Играть против 9 футболистов на 50% или 60% — это недопустимо», — цитирует Флика As.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В следующем туре «Барселона» 23 августа на выезде сыграет против «Леванте», а «Мальорка» в этот же день в родных стенах сразится с «Сельтой».

