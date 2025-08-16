2-й таймШтутгарт — БаварияОнлайн
    «Штутгарт» — «Бавария». Онлайн, прямая трансляция
    «Арсенал» Тула и «Енисей» сыграли вничью, а «Шинник» обыграл «Чайку»

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ Первая лига Футбол России Арсенал Тула Енисей Шинник Чайка
    Завершились два матча 5-го тура российской Первой лиги.

    Фрагмент матча «Арсенал» Тула — «Енисей»
    Фрагмент матча «Арсенал» Тула — «Енисей»

    В одной из встреч тульский «Арсенал» и «Енисей» сыграли вничью со счетом 2:2.

    В составе хозяев дублем отметился Амур Калмыков, забив голы на 3-й и 90+3-й минуте.

    У «Енисея» голы забили Лука Раткович на 6-й минуте и Ростислав Огиенко на 24-й минуте.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Арсенал Тула — Енисей 2:2
    Голы: 1:0 Амур Калмыков (3'), 1:1 Ratkovic L. (6'), 1:2 Ogienko R. (24'), 2:2 Амур Калмыков (90') Арсенал Тула: Михаил Цулая, Алексей Бердников (Илья Азявин, 85'), Кирилл Большаков, Никита Кармаев, Олег Исаенко (Артём Попов, 46'), Ahlinvi M. (Никита Раздорских, 71'), Тигран Аванесян (Brnovic M., 71'), Алан Цараев, Игорь Горбунов (Данил Липовой, 46'), Reyes E., Амур Калмыков Енисей: Егор Шамов, Александр Масловский, Bogatyrev N. (Артур Гилязетдинов, 65'), Эмерсон, Ян Цесь (Александр Канаплин, 75'), Егор Иванов, Андреа Чуканов, Александр Надольский (Артём Погосов, 65'), Андрей Мазурин (Оливье Кенфак, 65'), Ogienko R., Ratkovic L. (Андрей Окладников, 46') Предупреждение: Ahlinvi M. (15')

    После этого матча тульский «Арсенал» занимает 8-е место в таблице Первой лиги с 7-ю очками в активе. «Енисей» — на 16-й позиции (2).

    В параллельном матче «Шинник» на чужом поле обыграл «Чайку» со счетом 2:1.

    У хозяев единственный гол забил Глеб Пополитов на 10-й минуте.

    В составе «Шинника» отличились Руслан Куль на 29-й минуте и Дмитрий Самойлов на 70-й минуте.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Чайка — Шинник 1:2
    Голы: 1:0 Popolitov G. (10'), 1:1 Руслан Куль (29'), 1:2 Денис Самойлов (70'), 2:2 Александр Соболев (63') Чайка: Семён Фадеев, Артём Соколов (Gerdt A., 63'), Станислав Библик (Filev A., 63'), Ivannikov D., Rogochiy B., Krutovskikh A., Petin Y., Ivanov I. (Topinka S., 46'), Stolyarov D., Popolitov G. (Gurylev A., 78'), Ishchenko N. (Gulyaev E., 63') Шинник: Тимофей Митров, Вадим Карпов, Виталий Лысцов, Kotin N., Артемий Косогоров (Артем Малахов, 79'), Кирилл Маляров, Валерий Кичин, Тимофей Шипунов (Даниэль Мишкич, 87'), Руслан Куль (Артём Голубев, 75'), Денис Самойлов (Виктор Нафиков, 79'), Альбек Гонгапшев Предупреждения: Ivanov I. (16'), Ivannikov D. (81'), Gerdt A. (89')

    «Шинник» располагается на 12-й строчке (4 балла), а «Чайка» — на 9-й позиции (6).

