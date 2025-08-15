Лепехин прокомментировал неудачный старт «Зенита» в новом сезоне

Бывший футболиствысказался о неудачном старте «сине-бело-голубых» в новом сезоне РПЛ.

«Говоря о неудачном начале "Зенита", не думаю, что случилось что-то сверхъестественное. Мы видим, что проблемы были и в прошлом сезоне, и позапрошлое чемпионство случилось за 20 минут в последнем туре. Нет такой уверенности, которая была два-три года назад. Это перешло и в этот сезон из прошлого. Ничего нового в "Зените" не произошло, чего не было полгода назад. Как теряли очки, так и теряют. Но пока ничего катастрофического не произошло. Сезон длинный, вполне возможно, что через 10 туров "Зенит" будет на первом месте, а может, наоборот — отвалится от группы лидеров», — приводит слова Лепёхина «Чемпионат».

«Зенит» после 4-х туров набрал 5 очков и занимает 8-е место. Следующий матч «Зенит» проведет в гостях против «Спартака» 16 августа.