    Франко МастантуоноРекордный трансфер «Ривера» в Европу. Как «Реал» победил в гонке за Мастантуоно
  • 16:03
    • «Спартак» хочет подписать Самошникова
  • 15:30
    • Захарян включен в заявку «Реала Сосьедад» на матч с «Валенсией»
  • 15:40
    • «Ньюкасл» сделал заявление по ситуации с Исаком
  • 07:10
    • Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати
  • 23:31
    • Синнер разгромил Оже-Альяссима и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати
    Аленичев: Мне не нравится психоэмоциональное состояние Станковича

    Экс-футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил игру красно-белых под руководством Деяна Станковича.

    Деян Станкович
    Деян Станкович

    Москвичи неудачно стартовали в новом сезоне РПЛ, набрав лишь 4 очка в четырех встречах.

    «В первую очередь мне не нравится психоэмоциональное состояние Станковича. Такое ощущение, что он устал от команды, от "Спартака". Просто каким Деян был в начале, и какой он сейчас… Тем более серб недавно на пресс-конференции публично сказал, что есть три варианта: уволить тренера, не уволить или тренер уходит сам. То есть это посыл болельщикам, руководству и, может быть, самому себе. И это напрягает. Если Станкович уйдет из "Спартака", то будет честным: "Ребята, я устал". Либо Деян не видит необходимости продолжать работу, может быть, игроки уже не воспринимают его идеи.

    Но при этом у него могут быть претензии к руководству: не до конца укомплектовали состав, не докупили людей. Впрочем, и у футболистов, не исключаю, есть вопросы к Станковичу: по тренировочному процессу, по выбору состава, тактике и так далее. Но мне очень хочется, чтобы ребята для начала покопались в себе. Не в партнерах, не в главном тренере, не в менеджменте — именно в себе.

    Видел цитату некоторых спартаковцев — будем биться за Станковича. А биться надо не за него. Хочу донести до игроков, начиная от вратаря Саши Максименко, капитана, и до центральных нападающих: задумайтесь — болельщикам красно-белых сейчас стыдно при встрече с поклонниками "Локомотива"! Потому что тут купили одного за 20 миллионов евро, другого — а разность мячей в РПЛ после четырех туров 4-8! И людям реально неловко смотреть в глаза фанатам "Локо", где российский костяк и 12 очков из 12», — сказал Аленичев «СЭ».

    16 августа «Спартак» дома примет «Зенит» в 5-м туре РПЛ.

