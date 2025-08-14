«Спарта» и «Левски» вышли в следующий раунд Лиги конференций

Завершились два матча 3-го отборочного раунда Лиги конференций
«Спарта» в гостях обыграла «Арарат-Армению» — 2:1.
Чешская команда открыла счет на 23-й минуте после точного удара Альбиона Рахмани. «Арарат-Армения» восстановил равновесие на 31-й минуте после реализованного пенальти от Хуана Баланты. Победный гол в составе «Спарты»
«Арарат-Армения» остался в меньшинстве на 88-й минуте после удаления Жуана Кейруша.
Футбол. Лига конференций. Квалификация
Арарат-Армения — Спарта П 1:2
Голы: 0:1 Альбион Рахмани (23'), 1:1 Juan Balanta (пенальти) (31'), 1:2 (90 + 1')
Арарат-Армения: Жоау Кейруш, Камо Оганесян (Хьюго Оливейра, 78'), Жираир Шагоян (Arayik Eloyan, 77'), Bruno Pinto, Jose Julio, Alexandros Malis, Edgar Grigoryan, Karen Muradyan (Welton, 65'), Juan Balanta, Matthew Gbomadu (Jonathan Duarte, 26'), Joao Marcos Lima Candido (Misak Hakobyan, 78')
Спарта П: Петер Виндаль, Павел Кадержабек, Патрик Выдра, Лукаш Гараслин (Эрмал Красники, 59'), Матей Ринеш (Мартин Сухомель, 59'), Магнус Кофод Андерсен (Сантьяго Энеме, 81'), Лукаш Садилек, Альбион Рахмани, Kevin Prince Milla (Анхело Пресиадо, 66'), Emmanuel Uchenna, Adam Sevinsky (Асгер Сёренсен, 66')
Благодаря победе в Праге со счетом 4:1, «Спарта» вышла в следующий раунд отбора Лиги конференций, где сыграет с победителем пары «Рига» — «Бейтар».
В параллельном матче «Левски» победил в гостях «Сабах» — 2:0.
Первый гол в матче на счету Радослава Кирилова на 40-й минуте встречи. Мазире Сула удвоил преимущество команды из Болгарии на 87-й минуте.
Футбол. Лига конференций. Квалификация
Сабах — Левски София 0:2
Голы: 0:1 Radoslav Kirilov (40'), 0:2 Mazire Soula (87')
Сабах: Стас Покатилов, Аким Зедадка (Andrey Victor, 85'), Зинедин Ульд-Халед (Abdulakh Khaybulayev, 63'), Иван Лепиница, Джесси Секидика (Anatoliy Nuriev, 63'), Павол Шафранко (Khayal Aliyev, 78'), Steve Solvet, Ygor Nogueira, Rahman Dasdamirov (Kaheem Parris, 46'), Joy-Lance Mickels, Bojan Letic
Левски София: Кристиан Макун, Кристиан Димитров, Марин Петков (Karl Kezy Fabien, 72'), Borislav Rupanov (Mazire Soula, 63'), Radoslav Kirilov (Tsunami, 82'), Francisco Everton (Rildo Goncalves, 72'), Asen Ivanov Mitkov (Carlos Ohene, 72'), Gasper Trdin, Maicon Araujo dos Santos, Aldair, Svetoslav Vutsov
Болгарский клуб победил в противостоянии с общим счетом 3:0 и вышел в следующий раунд, где сыграет с победителем пары «АЗ» — «Вадуц».